El técnico del Fluminense pierde a su hijo y la hinchada rival lo recibe así

El técnico del Fluminente, Abel Braga, sufrió hace unos días la pérdida de uno de sus hijos, Joao Pedro, de 19 años, después de que este cayera por una de las ventanas del domicilio familiar en unas circunstancias que todavía intenta esclarecer la policía de Río de Janeiro.

El míster del 'Flu' se enteró mientras dirigía el entrenamiento de sus jugadores y ayer, cinco días después del fatídico suceso, el conjunto brasileño se enfrentaba al Sport Recife en el estadio rival del Ilha do Retiro de Pernanmuco.

Abel Braga no se quiso perder el encuentro de los suyos y como si fuese un día normal, dirigió al Fluminense desde la zona técnica. Lo que seguramente no esperaba Braga era el recibimiento de la hinchada y del equipo rival: un sonoro aplauso ante el que el técnico no pudo reprimir la emoción. Fútbol en estado puro.