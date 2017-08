Neymar, entre halagos y críticas

El fichaje de Neymar sigue generando piropos y levantando ampollas por igual en el mundo del fútbol.

Ángel Cappa, ex técnico argentino,cargó duramente contra Neymar en 'El Show del Gol' de Radio Belgrano, al considerar que lo que busca el brasileño no es la gloria futbolística. "Lo de Neymar al PSG me parece deplorable y lamentable. Dejó el compromiso por el juego y busca dinero y fama".

El que fuera segundo de Valdano durante su periplo en el Real Madrid, no cree que Neymar estuviera en un segundo plano en el Barça: "Era figura en el Barcelona. ¿Ser más que Messi? Si se fue por eso, es una idiotez. Realmente me deprime".

Por otro lado, Ronaldinho, uno de los mejores jugadores de la historia del club catalán, que también vistió la camiseta parisina, desea que su compatriota Neymar siga "regalando alegría al fútbol" desde el París Saint-Germain.

"Que siga disfrutando y regalando alegría a todos los que amamos al fútbol, independientemente del club que fuere. Soy feliz por él". Ronaldinho, campeón del mundo en 2002 con la selección de su país, destacó que en la actualidad Neymar "es nuestro ídolo más grande en Brasil" porque "nos encanta su estilo de juego", que posee características similares a las suyas.

Neymar, fichado del Barcelona por 222 millones de euros, recibió este sábado la fervorosa bienvenida de decenas de miles de aficionados del PSG, congregados en el estadio desde horas antes del comienzo del primer partido liguero frente al Amiens. "Estoy feliz, encantado con este nuevo desafío. Necesitaré vuestro apoyo", dijo Neymar a sus aficionados en la presentación, en la que aseguró que llegó al club francés "para hacer historia".