El Swansea confía en retener a Llorente pese al interés del Chelsea

Paul Clement, técnico del Swansea City, se ha mostrado hoy confiado en poder retener al delantero internacional español Fernando Llorente, quien ha estado vinculado en las últimas semanas con un traspaso al Chelsea, vigente campeón de la Premier League.

Llorente, de 32 años, máximo goleador del conjunto galés el último curso -15 goles- se perderá el arranque de la temporada 2017/2018 después de sufrir una lesión en el brazo el mes pasado durante sus vacaciones.

"Le queda un año de contrato y nos gustaría no sólo que se quedara esta campaña, sino también más adelante", explicó el inglés Clement. "Las conversaciones que he tenido con él me dan mucha confianza", prosiguió.

"Está contento aquí y le gusta el trabajo y el tipo de juego que estamos haciendo. Es un grandísimo jugador y es una pena esa lesión que sufrió en verano. Sus goles son vitales y queremos contar con él", subrayó el técnico.

Además, Clement, quien llegó mediada la pasada campaña en reemplazo del estadounidense Bob Bradley y logró la hercúlea tarea de evitar el descenso a la Championship, valoró el interés del Everton en otra de sus estrellas, el mediapunta islandés Gylfi Sigurdsson.

Everton y Swansea han negociado durante los últimos meses por el futbolista, pero no han llegado a un acuerdo después de que el equipo galés pidiera 50 millones de libras por él. "Nuestro club ha valorado al jugador en una cantidad y el otro equipo tiene otra valoración diferente. Estas tienen que ser la misma, pero, a día de hoy, no lo son. El objetivo es que, en algún momento, las dos partes se encuentren", dijo Clement.