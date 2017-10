Los jugadores del Atlas saltan al campo con camisetas de apoyo a Rafa Márquez

Los jugadores del Atlas que ejercieron de titulares en el partido ante el América en la cuarta jornada del torneo Apertura de México saltaron al campo vistiendo una camiseta con el número cuatro y el nombre de Rafa Márquez, como una muestra de apoyo al futbolista que fue implicado en actividades de un narcotraficante.



El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo el miércoles que identificó a Raúl Flores Hernández como un importante narcotraficante y a otros 21 mexicanos que supuestamente brindaron apoyo a sus actividades, entre ellos Márquez.



"Mi familia y yo agradecemos todas las muestras de apoyo y solidaridad que hemos recibido Muchas gracias! Vamos Equipo! #FielXAtlas #4ctitud", escribió Márquez en sus redes sociales. América ganó el partido por 1-0 con penalti de Oribe Peralta en el último minuto.





Mi familia y yo agradecemos todas las muestras de apoyo y solidaridad que hemos recibido Muchas gracias! Vamos Equipo! #FielXAtlas #4ctitud — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) 12 de agosto de 2017

El futbolista de 38 años, que usa el número cuatro y que milita en el, no entrena con el club desde que se conoció la información. El jueves, la(Femexfut) y el club Atlas expresaron su apoyo para que la situación dese aclare.Diversos medios informaron de que debido al problema en que se encuentra el mexicano cuatro veces mundialista, Nike Inc., el mayor fabricante de calzado deportivo en el mundo, le ha retirado el patrocinio, aunque la empresa no se ha pronunciado al respecto.