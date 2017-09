Los 'sevillanos' en Turquía pierden en el derbi más loco: cinco rojas

Los derbis en Estambul siempre son calientes y el que enfrentó ayer al Fenerbahçe y al Besiktas no podía ser menos. Cinco rojas y dos penaltis en el encuentro más loco del campeonato turco. Finalmente, los aurinegros se llevaron un choque en el que participaron por parte del Besiktas los ex del Betis Fabricio y Tosic y los ex del Sevilla Gary Medel y Álvaro Negredo, el único que salió desde el banquillo.