"Visitas peligrosa" al hotel de Venezuela en la previa con Paraguay

La última jornada de las eliminatorias suramericanas han dado para mucho. La última perla la ha dejado el seleccionador venezolano, Dudamel, quien lamentó el uso de tácticas "antiguas" por parte de Paraguay para alterar el descanso de los jugadores de Venezuela. "Hubo un teléfono roto. El que se quiere sentir aludido, ya es problema suyo. También tuvimos varias visitas femeninas anoche en el hotel. Pero el fútbol evolucionó señores. No nos sorprendieron esas visitas femeninas. Son estrategias viejas", aseguró el técnico.

Dudamel alabó el gusto de quien les envió a las chicas. "Hubo buen casting, eligieron bien las chicas, afortunadamente no hubo tentaciones y nos hemos llevado los tres puntos. Los tiempos han cambiado, el fútbol ha evolucionado, Venezuela ya no es la cenicienta, ya no son los tres puntos asegurados", finalizó.

Finalmente, Venezuela ganó a Paraguay y los guaraníes se quedaron sin Mundial.