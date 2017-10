El despertar de Dennis Praet en la Samp

El Sevilla intentó durante dos veranos consecutivos el fichaje de Dennis Praet. Sin embargo, la resistencia del Anderlecht, la salida de Unai Emery del equipo nervionense y el interés de la Sampdoria, que sí puso 10 millones por él acabaron por frustrar su llegada a LaLiga.

En Génova vivió una 16/17 de adaptación en la que no terminó de cuajar pese a que sí disfrutó de minutos -disputó 36 partidos-, pero que sí le sirvió para acumular una experiencia que le está permitiendo brillar esta temporada jugando en una posición, la de pivote, en la que no había experimentado mucho durante sus años en el Anderlecht. En la 17/18 lo ha jugado todo, con un rendimiento alto en el 4-1-2-1-2 que utiliza Giampaolo y figurando en el once ideal de la jornada en Italia casi cada jornada.

Carlo Osti, director deportivo de la Sampdoria se vanagloriaba en una entrevista en Telenord del salto cualitativo dado por el belga. "Un año de trabajo de Marco Giampaolo que se ve en algo concreto. El año pasado Praet tuvo que superar las dificultades de adaptación a un fútbol diferente, pero este año está demostrando su gran talento. Probablemente al principio no ha entendido lo que quería Giampaolo de él, pero ahora le está dando la razón. Por todo esto estamos viendo un Praet magnífico".

Torreira no se vende... por ahora

En la Sampdoria Praet juega junto a Lucas Torreira, un jugador ligado al Sevilla al que el equipo italiano no tiene intención de vender por ahora. "Hemos dicho que este grupo no se va a tocar hasta junio. Torreira es un gran jugador y ya hablaremos de él en el futuro".