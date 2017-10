Immobile: "En el Sevilla, si lo hacía bien, luego me quedaba fuera"

Ciro Immobile se ha reencontrado con su fútbol en Italia, el único país en el que el transalpino ha mostrado todas sus cualidades. Ni en el Borussia de Dortmund ni en el Sevilla fue el delantero que esta temporada ha marcado 15 goles en once partidos con la Lazio. El punta ha explicado en UEFA.com cómo fueron sus pasos por el conjunto teutón y el sevillista. "El 90 por ciento de los jugadores necesita la confianza de todos, del ambiente, de los compañeros, del equipo técnico. En Alemania empecé bien, jugando y marcando. Pero en cierto punto el equipo empezó a ir mal y yo también tuve una fase mala y entonces el entrenador prefirió hacer jugar a otros futbolistas a los que conocía mejor", cuenta sobre su etapa en Alemania.

El siguiente paso fue recalar en el Sevilla. "Así que decidí salir y el Sevilla se presentó como una oportunidad. A diferencia de en Dortmund, al principio no tuve ninguna oportunidad, ninguna posibilidad de mostrarme. Cuando la tuve, si lo hacía bien luego siempre me quedaba fuera. No es culpa de nadie. Tenemos que tomar decisiones. Al igual que lo hacemos en nuestra vida, los entrenadores lo hacen con las alineaciones. No protesté ni dije nada, sólo pedí al club que me dejaran salir para poder reencontrarme. Surgió la opción de la Lazio y fue una decisión importante.

En la Lazio se ha encontrado, además, con un equipo competitivo que este año peleará por la Europa League. "La Lazio es un equipo que seguramente avanzará en la competición si se mantiene unida y cree en lo que está haciendo. Seguramente de la Champions caerán equipos importantes, como del grupo del Real Madrid, el Tottenham y el Dortmund y estará entre los favoritos. En cuanto a los que ya están, el Arsenal es un equipo importante que puede llegar hasta el final. Para la Lazio hay un camino bello y difícil como el que ya está afrontando".

Además, Immobile peleará por estar en el Mundial con su selección, que tiene una difícil repesca ante Suecia, aunque los italianos son favoritos.