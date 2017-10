Neymar se cansa de las charlas de Emery

No gana para polémicas Neymar. A su pugna con Cavani por los penaltis, los privilegios que tiene en el PSG y que sus compañeros no toleran y la última expulsión que vivió hay que sumar ahora una noticia que publica UOL y que apunta que el delantero no soporta las charlas de Unai Emery.

No es el primero que tiene problemas con las sesiones de vídeo del técnico vasco. En el Sevilla conocen bien su fama de meticuloso y jugadores como Joaquín también han tenido sus malas experiencias con la videoteca del de Hondarribia.

Según la información, Neymar considera incómodas y aburridas las charlas tácticas sobre el rival que ofrece Emery, aunque es algo que también vive con Tite en la selección de Brasil. Pese a todo, destaca UOL que la relación entre jugador y técnico sigue siendo fluida y que este es un problema solventable.