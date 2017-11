Careo entre Neymar y Emery para "aliviar tensiones"

Desmintió Unai Emery que Neymar estuviera descontento por sus métodos, pero ya se sabe que cuando el río suena... De hecho, el técnico anda preocupado por la situación y ha decidido coger el toro por los cuernos y hablar cara a cara con el brasileño, quien ya ha deslizado que no está del todo a gusto en París.

La conversación, que según revela 'Telefoot' sucedió antes del partido contra el Anderlecht de Champions, ha servido para "aliviar tensiones" y aclarar algunos aspectos que separaban a los dos.

Al ex del Barcelona no le gustó que el entrenador se lavara las manos en la pugna por los penaltis con Cavani. Y tampoco le agrada mucho el asunto de los vídeos, aunque el ex del Sevilla defiende que eso no es así.

En cualquier caso, Emery es consciente de que el PSG será aspirante a la Champions si tiene disponible al mejor Neymar. Cuando se reunió en verano con el presidente del club le dijo que necesitaba a uno de los cinco mejores del mundo en su equipo y la respuesta fue la llegada del brasileño. Después también de Mbappé. Dos refuerzos del máximo nivel con el que el de Hondarribia espera alcanzar el trono continental.