La confesión más desgarradora de Adebayor: "Me dieron ganas de suicidarme"

Emmanuel Adebayor, ex del Real Madrid, el Arsenal o el City y actualmente en el Basaksehir, ha concedido una entrevista a la revista So Foot en la que ha realizado una desgarradora confesión sobre la relación que manitene con su familia. "Me dieron ganas de suicidarme tantas veces", comenta el jugador togolés, que se explica así: "Las cosas son difíciles de soportar cuando trabajas duro para sacar a tu familia de la pobreza, pero aún se oponen a ti. Siempre les he dicho a mis hermanos menores que hemos sido manipulados por nuestras familias".

Adebayor confiesa que ha aguantado esa situación "durante años y años" y que está "disgustado de que las cosas hayan llegado a esa altura".

El delantero lamenta el interés que mueve a sus familiares cuando lo llaman. "Me llaman, pero no para preguntar cómo estoy, sino para exigir dinero. Así fue después de mi lesión en el tendón de la corva mientras estaba jugando en el Tottenham. Me llamaron mientras me realizaban una prueba para preguntarme si podía pagar las tasas escolares de un niño. ¡Al menos pregúntame primero cómo estoy antes de pedirme dinero!".

El futbolista de 33 años dijo sentirse "aliviado" tras su confesión y explicó que cambia "a menudo de número de teléfono para que la familia no pueda contactarme".