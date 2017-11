Mourinho fastidia la Navidad a los trabajadores del United

El actual entrenador del Manchester United, José Mourinho, ha vuelto a dejar muestras de su particular carácter en la última decisión que ha tomado. El United tenía previsto un entrenamiento para el día 25 de diciembre, día de navidad, previo al partido contra el Burnley que se disputará el día 26 de diciembre. En un principio, la sesión se iba a realizar en Carrington, la ciudad deportiva de los ´Red devils´, como es habitual, pero el técnico portugués ha decido que el entrenamiento se celebre en Old Trafford, escenario del partido.

El problema es que el hecho de entrenar en Old Trafford supone que hasta 70 empleados más del club tengan que desplazarse al estadio para velar por la seguridad del entrenamiento debido a las mayores dimensiones del recinto, y de esta forma, no podrán pasar la jornada navideña con sus familias. Estos empleados tendrán que trabajar antes, durante y después del entrenamiento, debido a que Old Trafford requiere más mantenimiento que Carrington.

Según apunta The Sun, Mourinho ya planeó hacer esto la pasada temporada, pero finalmente decidió no trasladar la sesión de entrenamiento. Esta temporada parece que ha cambiado de opinión, por lo que los empleados del United tendrán que sacrificar gran parte del día de Navidad para contentar las exigencias de Mourinho.