Emery abre la puerta a una de sus estrellas

El PSG tiene una de las plantillas más completas del Viejo Continente y no hay sitio para todas sus estrellas en el once de Unai Emery. Algunos, como Ben Arfa, no juegan desde abril y otros ya empiezan a pensar en una salida para gozar de minutos. Es año de Mundial y nadie se lo quiere perder.

Según revela UOL Esporte, Unai Emery le ha dicho a Lucas Moura que no tendrá muchos minutos de aquí al final del curso y que si quiere jugar, la mejor opción es buscar algo fuera del PSG.

Al brasileño, que quizá no está para jugar como titular en el rutilante equipo parisino, no le faltan pretendientes, ni mucho menos. Y son de postín. Un ejemplo es el Chelsea de Antonio Conte. Pero a buen seguro que cuando la noticia se difunda por el planeta fútbol serán muchos más los equipos que intenten pescar al '7' parisino. Tampoco le faltan propuestas exóticas, como las que recibe de China.