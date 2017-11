Rossi tiene nuevo equipo

El exjugador del Celta Giussepe Rossi ha encontrado un nuevo equipo donde jugar y no es otro que el Genoa. Existían muchos rumores alrededor del jugador italiano, ya que varios equipos de su país querían hacerse con sus servicios, pero es finalmente el histórico equipo genovés el que se ha llevado el gato al agua. El equipo de David Ballardini se encuentra en una situación complicada, solo acumula 10 puntos y lucha por no caer en los puestos de descenso. Además presenta claros problemas ofensivos, ya que superando la jornada 14 no hay ningún jugador que haya superado la cifra de dos goles en la competición.



En el Luigi Ferraris todavía echan de menos los goles de Simeone por lo que este nuevo fichaje será acogido con una gran expectación y son muchas las esperanzas puestas en el ex del Villarreal. Su incorporación no es oficial todavía, pero el jugador italiano ha publicado un tweet con el mensaje "prossima fermata Serie A" (siguiente parada Seria A). Además, Sky afirmaba que su destino es el Genoa.





El internacional italiano ha estado sin equipo desde que abandonó elen el pasado mes de junio, los dele ofrecieron una renovación hasta el mes de diciembre, pero el italiano la rechazó. Además, se lesionó en el pasado mes de abril y ha terminado su recuperación hace poco, por lo que está deseando tener minutos y demostrar que todavía tiene muchos goles que marcar.ha tenido una carrera con altibajos, ya que sus lesiones en la rodilla le han truncado un futuro prometedor. Comenzó su carrera enen 2004 en ely posteriormente en el, donde no tuvo demasiado protagonismo. En 2006 fichó por el, en el cual tampoco destacó demasiado. Fue en 2007 cuando su carrera tomó forma por su fichaje por el, en el submarino amarillo ha disputado 181 partidos donde ha marcado en 80 ocasiones. Todo se derrumbó cuando en 2011 sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla derecha, del cual recaía tiempo después y estuvo prácticamente un año sin jugar. Tras ello, ficha por la, donde vuelve ha disfrutar de minutos y ha demostrarlo su juego con goles. Pero nuevamente se lesionó de gravedad en 2014 y no pudo volver hasta la temporada siguiente. Poco a poco se quedó sin oportunidades en Italia y puso rumbo alen 2016 en busca de minutos. Una temporada después ficha por ely vuelve a lesionarse al final de la campaña 2016-2017. Ahora buscará nuevamente su mejor juego en su país de origen.