Rosicky se retira

Thomas Rosicky ha hecho oficial su retirada del fútbol profesional a la edad de de 37 años. El centrocampista del Sparta de Praga lo ha anunciado a través de una rueda de prensa. "Después de mucho valorarlo, he llegado a la conclusión de que mi cuerpo ya no está preparado para la carga que el fútbol profesional requiere. Me gustaría agradecer al Sparta por cuidarme, permitirme continuar en uno de los grandes clubes de mi carrera y terminarla donde siempre quise".



'El pequeño Mozart' se despide así del deporte que tanto le ha dado y en el que tanto ha gustado a sus seguidores. Su toque de balón será recordado por los aficionados del deporte rey, en una carrera que ha estado marcada tanto por su magia como por las muchas lesiones que ha acarreado durante años.



Rosicky debutaba con el Sparta a finales de la década de los 90, dando la sensación de que sería un gran jugador en el futuro. A comienzo del año 2001 se marchó al Borussia Dormund por más de 14 millones de euros. En Alemania disputo 189 partidos, anotando 24 tantos en un total de cinco temporadas y media. Tras ello se marchó en 2006 a la Premier y se enroló en las filas del Arsenal. En los gunners estuvo durante 10 temporadas, donde participó en 246 partidos y marcó 28 goles. Finalmente en 2016, a sus 35 años se marchaba al club que le vio crecer, el Sparta, donde ha aguantado durante una temporada y parte de la segunda, pero su físico no le permite seguir siendo futbolista.



Con su selección ha disputado cuatro Eurocopas y un Mundial, siendo capitán de los checos en varias ocasiones. Entre sus títulos destacan una Bundesliga, tres Ligas de la República Checa, dos FA Cup y dos Community Shield. Se retira así un jugador que ha marcado un antes y un después en el fútbol checo.