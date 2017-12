La (pen)última locura de Abreu a los 41 años

El 'Loco' Abreu parece incombustible y ha fichado por el equipo número 26 de su carrera, en esta ocasión el Audax Italiano de la Liga de Chile. Actualmente se encontraba en la Segunda división del mismo país, en el Puerto Montt, y su buen nivel le ha hecho dar el salto a la primera categoría.

Con este fichaje el uruguayo supera al alemán Lutz Pfannenstiel que había estado también en 25 equipos desde 1990 hasta el año 2011. Fruto de esta noticia, el exjugador del Deportivo ha sido entrevistado por la web TodoMercado sobre sus impresiones y su estado de forma actual.

"Estoy muy feliz, el objetivo, como siempre, es hacerlo bien y dejar tu huella, ya me estoy preparando para alcanzar los muchos objetivos establecidos por el club tanto en el ámbito nacional como internacional.", afirmaba.

Con respecto al récord de haber jugado en más equipos que nadie afirmaba lo siguiente: "También me reí, estoy feliz de haber representado a tantos equipos durante mi larga carrera, cada uno de los cuales me dio algo especial, justo cuando trataba de honrar siempre la camiseta que llevaba puesta. Prefiero concentrarme en el campo, tengo un deseo loco de empezar de nuevo ".

A la hora de decantarse por un club no elige, se queda con todos: "No sé, el hecho de que haya cambiado tantos equipos ha sido premeditado, así que mi carrera está tan orgullosa de todas las experiencias que he tenido, desde Uruguay hasta Argentina, pasando por España, Brasil, México, Grecia, Israel, Ecuador, Paraguay a El Salvador y Chile, anoté cientos de goles y gané ocho títulos nacionales ".

En cuantos al momento más bonito de su carrera menciona al penalti a lo panenka con Uruguay contra Ghana en el Mundial de 2010, pero no puede quedarse con solo uno. "Ese penalti es definitivamente un bello recuerdo, así como la victoria de la Copa América en 2011, pero mi carrera comenzó en 1994 con el Defensor Sporting Club y desde entonces ha llovido mucho. Me gusta pensar en mis primeros pasos como jugador, los primeros juegos entre los profesionales, los primeros goles y las primeras llamadas con la Celeste. Esas son emociones que permanecen para siempre dentro ", declaraba el 'Loco'.

Por último, hablaba sobre su objetivo: "El objetivo siempre es uno: seguir siendo competitivo y seguir marcando, estoy de regreso de una buena temporada en Puerto Montt en la Segunda División chilena y estoy listo para confirmarme en esta nueva aventura para traer el mi equipo lo más alto posible "