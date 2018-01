Mazzarri, la primera opción para el banquillo del Torino

La derrota de ayer del Torino en el derbi de Turín frente a la Juventus ha propiciado que el técnico granata Sinisa Mihajlovic sea destituido. Dicho partido correspondía a los cuartos de final de la Copa de Italia, por lo que el equipo quedaba eliminado de la misma.

El técnico serbio ha agotado su crédito en una temporada en la que el equipo no estaba siendo regular, no encontraba su juego y la eliminación del único torneo donde podían aspirar al título ha sido la gota que colma el vaso. Ayer mismo, tras el encuentro, el ex técnico de Fiorentina y Milan fue cesado de su cargo.

Tras ello, ya salen distintos nombres a la palestra para ocupar el banquillo del Torino. Uno de ellos es el de Walter Mazzarri, el cual ya fue relacionado con el Sevilla, pero finalmente se optó por la opción de Montella y Maresca.

Mazzarri se encuentra sin equipo desde que abandonara el Watford la pasada temporada a final de temporada. En Turín se le tiene gran estima y respeto, por lo que es el mejor posicionado para hacerse con el puesto. Si finalmente acaba siendo el técnico del Torino, tendría que revertir la situación en Liga, donde se encuentra en mitad de la tabla y desde la directiva apuntan el objetivo de luchar por puestos europeos.

Si finalmente la opción del extécnico de Inter y Nápoles fallara, se guardan opciones como la de Davide Nicola, que está libre tras desvincularse del Crotone o Rolando Maran el cual dirige actualmente la Chievo.

Walter Mazzarri comenzaba su carrera como entrenador en el AS Acireale en el año 2001 de donde, a la temporada siguiente, pasaba al AC Pistoiese. Tras ello daba un salto de nivel y entrenó a Livorno, Reggina y Sampdoria, hasta que llegó a la élite. Desde 2009 hasta 2013 entrenó al Nápoles, donde conseguía una Copa de Italia, y en 2014 estuvo una temporada en el banquillo del Inter de Milán antes de marcharse a la Premier. Solo estuvo una temporada en el Watford y el rendimiento no fue el mejor, pero conseguía salvar al equipo. Desde entonces no ha entrenado a ningún club y el Torino podría ser su próximo destino.