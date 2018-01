Alessandro Proto, un mentiroso compulsivo con debilidad por CR

Todo aquello que rodea a las personas famosas, especialmente actores y futbolistas, siempre llama la atención de todos los públicos. Mucho más cuando la información que se da sobre ellos está relacionada con su vida privada o con acciones que realizan fuera de su profesión. Cualquier cosa que hagan los famosos vende, y si tú eres el encargado de dar esa información pasas a estar en el centro del mundo.



Algo así debió pensar Alessandro Proto, autor del libro ´Yo soy el impostor. Historia del hombre que se la coló a todos´. Este italiano se hizo pasar por el agente inmobiliario de varios famosos, entre ellos, George Clooney, Madonna, David Beckham o Cristiano Ronaldo. Ahora, en una entrevista concedida al periódico El País, Proto ha hablado sobre como comenzó a difundir sus bulos además de mostrar su arrepentimiento por ello.



"No consigo explicar cómo fue posible llegar tan lejos. No creo que sea tan inteligente; probablemente el sistema de la información tiene grandes grietas y yo las he aprovechado", han sido algunas de las palabras que Proto ha dicho en la entrevista.



Sobre Cristiano Ronaldo, uno de los últimos bulos que publicó y que más difusión tuvo fue la noticia de que el jugador portugués iba a construir un hospital pediátrico en Chile. Proto llegó a difundir también que Ronaldo iba a comprar un loft en la Torre Trump o que incluso iba a participar en una película de Martin Scorsese.



Todas estas informaciones eran negadas de forma inmediata por el entorno del jugador portugués, que reiteró el hecho de que las noticias sobre la vida del delantero solo fueran confirmadas si procedían de fuentes y medios oficiales.



Todo comenzó en 2009, cuando la agencia de Proto fue la elegida por George Clooney para conseguir vender la mansión que el actor tenía en el Lago de Como. Nada más abandonar los abogados la casa, el italiano envió la noticia a la prensa de su país para conseguir publicidad, lo que hizo que le llovieran llamadas de gente que quería trabajar con él.



Esto éxito que consiguió al difundir la noticia del actor de Hollywood, hizo que Proto pensara en inventarse más casos de famosos para conseguir popularidad, y así lo hizo. Que David Beckham estaba buscando casa o que Madonna quería comprar una en el Lago Mayor fueron algunos de sus bulos. "No hubo verificaciones, ni controles de ningún tipo, nadie me preguntó nada", dijo Proto sobre cómo difundía las noticias.



Tal fue la difusión de sus engaños que hubo clientes que llegaron a pagar 30.000 euros por poner su casa al servicio de la inmobiliaria de Proto. Unos engaños que finalmente llegarían a su fin, pues en 2013 fue condenado por manipulación del mercado financiero. Fue condenado a arresto domiciliario y decidió morir con las botas puestas, se inventó un último bulo de despedida. Proto afirmó que Martin Scorsese estaba preparando una película sobre él que se llamaría ´El manipulador´, algo que como es lógico y fiel a su estilo, era mentira.