El Mourinho más didáctico explica qué es para él un 'box-to-box'

José Mourinho, técnico del Manchester United, rival del Sevilla en la Champions, ha dado hoy una clase sobre qué es para él un 'box-to-box', concepto que a su juicio ha cambiado con el paso del tiempo. "Durante la última semana me he reído leyendo algunas cosas, no soy inglés pero entiendo cuando habláis de 'box-to-box'. Para mí, ser un 'box-to-box' significa ser bueno en un área y en el otro área. Significa defender bien en un lado y tener la condición física y la resistencia de llegar al otro, donde debes ser bueno marcando o creando. Cuando pierdes el balón, tienes que llegar al otro área. Entonces, me confunde cuando algunos dicen que el 'box-to-box' tiene que desentenderse de las labores defensivas. ¡Eso no es un 'box-to-box!'. Este país ha producido muchos jugadores así y yo he tenido el placer de entrenarlos, pero hoy en día, con los opinadores, los agentes, los familiares... el concepto 'box-to-box' está cambiando un poco. Para mí, el 'box-to-box' simplemente es un centrocampista", ha señalado el portugués.

Su explicación llega en una semana en la que Pogba ha sido muy criticado: "Pogba es un centrocampista. No es un lateral izquierdo, no es un delantero. Cuando la gente me pregunta su mejor posición, yo digo centrocampista. Depende del sistema pero siempre será un centrocampista. Con tantas opiniones, porque estamos en un mundo de opiniones, la gente se confunde. Pero entre Pogba y yo no hay confusión. Es difícil encontrar un centrocampista con más potencial que Pogba. Tiene un comportamiento muy profesional. Esta semana ha sido como todas las demás. Ha trabajado bien y le gusta entrenar, nunca he tenido un problema con él", ha subrayado.

Mourinho también ha hablado sobre Luke Shaw: "No ha tenido lesiones desde hace meses, que es lo que alguna vez ha detenido su evolución, y estoy muy feliz. No es que esté cambiando mi manera de pensar, esto va sobre su evolución o no evolución. La consecuencia natural de su rendimiento es que tenga un nuevo contrato y pueda seguir siendo un futbolista del Manchester United".