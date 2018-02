Las esposas de Di Maria y Thiago Silva muestran su enfado contra Emery

Anoche Emery sorprendía en su alineación con la ausencia de Thiago Silva, jugador emblemático y capitán del equipo, que se quedaba en el banquillo para dejar su sitio al jóven Kimpembe. Esta decisión ocasionó que la esposa del jugador mostrara su malestar en Instagram, lugar al que subió una historia donde expresaba su enfado.

Por otro lado, otra de las sorpresas se dio cuando Angel Di María no disputó ni un solo minuto a pesar de estar en un gran momento de forma. El argentino no partía de titular, pero se esperaba que fuera uno de los primeros en salir del banquillo. Su mujer también mostró su enfado de la misma forma, con una historia en Instagram donde fue mucho más directa en su crítica que la esposa de Silva: "Tu esfuerzo + tu trabajo extra + tus goles + tus asistencias + tu mejor momento = BANCO. Pero las que no entendemos nada de fútbol somos las mujeres..."