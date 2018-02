La curiosa forma de encontrar equipo de algunos futbolistas

Linkedin es una red social en la que los usuarios buscan trabajo de distinta índole, ya sean camareros, administrativos o abogados. Pues bien, parece que ahora se pone de moda también entre futbolistas, para aquellos que quieren seguir con su carrera y que no encuentran ningún equipo en el que continuarla.

Este es el caso de Ethan Hodby, futbolista de tan solo 19 años que se ha desvinculado del Leicester City tras diez años en la entidad y quiere seguir vistiéndose de corto.

"Acabo de cumplir 19 y actualmente estoy buscando equipo. He dejado el Leicester City recientemente después de jugar allí durante 10 años. Puedo jugar en cualquier posición del centro del campo. Soy ambidiestro, así que puedo jugar por cualquier banda. Nunca me rindo, razón por la cual continúo buscando y dejarlo nunca se me pasará por la cabeza. Si alguien sabe de algunas pruebas o equipos que necesiten a alguien, por favor, hacédmelo saber. Gracias, Ethan", es su descripción en dicha red social.

El joven jugador inglés no es el primero en usar esta red social para continuar su carrera. El internacional italiano Cristian Zaccardo usó la misma técnica para encontrar el año pasado.

El de Formigine ha tenido una trayectoria bastante notable, pasando por equipos como Palermo, Wolfsburgo y Milán, sumando a su palmarés una Bundesliga en la 08/09 y ganando el Mundial con la selección italiana en 2006. A pesar de ello, se quedaba sin equipo a sus 35 años tras rescindir su contrato con el Vicenza, de la Serie C.

Pocos meses después conseguía firmar un contrato con el Hamrun Spartans de la Liga de Malta. "Me llegaron ofertas de todo tipo: de América a Australia, de Canadá a Grecia. Hamrun Spartans también contactó conmigo a través de Linkedin. La idea de poder ser uno de los líderes del cambio en la Premier League de Malta me llevó a aceptar" afirmó el italiano.