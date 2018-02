La agenda internacional: los mejores partidos del fin de semana

En la agenda internacional de ESTADIO Deportivo te mostramos los partidos más destacados del fin de semana en las principales ligas europeas, incluyendo la Premier League, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1. Estos son los partidos que no te puedes perder durante el fin de semana:

Sábado 24:

Bayern de Múnich - Hertha de Berlín (15:00): El líder de la Bundesliga recibe al Hertha tras el partido de Champions ante el Besiktas. Los de Heynckes goleador a los turcos por 5-0 y cada vez se encuentran mejor. James se tuvo que retirar lesionado y es duda. Será interesante ver el partido de Robben, pues el jugador mostró su malestar tras quedarse fuera del once en la Champions. El Herta llega en la zona media de la tabla, a siete puntos de Europa. El equipo de la capital de Alemania sigue sin encontrar el rumbo en la liga y el sueño europeo se leja cada vez más.

Hannover - Borussia Mönchengladabach (15:30): Duelo muy interesante en la pelea por la Europa League. El Hannover se encuentra en un gran momento de forma, a cinco puntos de la Europa League y compitiendo muy bien. Füllkrug y Klaus están liderando al equipo del norte de Alemania. El Mönchengaldbach ha perdido fuelle tras la derrota ante el Dortmund la jornada anterior. De ocupar puesto europeos ha pasado a la décima posición, a seis puntos del sexto clasificado. Los de Hecking necesitan ganar para no descolgarse.

Liverpool - West Ham (16:00): El Liverpool sigue a la caza del United. Los de Klopp están cada vez mejor a medida que avanzan las jornadas y la delantera Salah, Firmino y Mané sigue dando miedo. En estos momentos se encuentran terceros, a tan solo un punto del United, segundo. El rival, el West Ham, sigue sin dar una gran imagen, pero ha mejorado mucho respecto al principio de temporada. La llegada de Moyes ha levantado la moral de un equipo que al inicio de campeonato se estancó en el descenso. La última victoria ante el Watford así lo demostró. Chicharito está marcando goles y Arnautovic está cada vez mejor.

Werder Bremen - Hamburgo (18:30): Duelo de necesidad máxima. Ambos están en la zona baja de la tabla y necesitan los tres puntos de manera urgente. El Bremen se encuentra decimoquinto, empatado a puntos con el Mainz en la posición de playoff por la permanencia. El Hamburgo llega en la decimoséptima posición, a seis puntos del puesto que ocupa el Bremen. La situación en Hamburgo empieza a ser crítica, los aficionados incluso han amenazado a los jugadores si no empiezan a ganar partidos. La situación de ambos equipos hará que el partido sea bastante entretenido.

Toulouse - Mónaco (20:00): El Toulouse sigue necesitando ganar para poder huir del descenso, que en estos momentos tiene a solo un punto. Hace dos jornadas, aunque perdieron 0-1 contra el PSG, dieron una buena imagen. Será también una buena ocasión para ver a Issa Diop, el joven central galo que tanto promete. El Mónaco quiere defender la segunda posición a toda costa y de paso, intentar dar caza al PSG, aunque se antoja complicado. El equipo de Jardim ha mejorado mucho en desde que comenzó el año. El Mónaco está volviendo a ser ese equipo rocoso y atrevido que la pasada temporada consiguió ganar la liga y llegar a semifinales de Champions. Ya encadenan cuatro victorias consecutivas, las dos últimas por 4-0. Keita Baldé y Jovetic, que al fin está empezando a funcionar, están siendo los más destacados.

Domingo 25:

Roma - Milan (15:00): El gran partido de la jornada en Itaila. Si la Roma cae y tanto Lazio como Inter ganan, los capitolinos saldrán de la zona Champions. Los de Di Francesco necesitan sumar de tres en tres y este partido se antoja importante. Será una nueva oportunidad para ver Cengiz Ünder, el joven futbolista turco que está causando sensación en el Calcio. El Milan sigue sin despuntar pero ya encadena siete partidos sin perder y tras la importante victoria en la última jornada ante un rival directo como la Sampdoria, los 'rossoneri' ha conseguido igualar a estos en puntos. El Inter, que es sexto, sigue aún muy lejos, está a siete.

Juventus - Atalanta (15:00): Visita exigente para el segundo clasificado, la Juventus, que una nueva jornada sigue a la caza del Nápoles. Los turineses siguen a un punto y deben ganar para aprovechar un posible tropiezo del conjunto de Sarri. La Juventus sigue sin estar bien. Consiguieron la victoria en el derbi ante el Torino en la última jornada con lo justo, todavía no se ha visto la mejor versión del conjunto de Allegri en lo que va de temporada. El Atalanta llega la choque después de caer en la Europa League ante el Dortmund. En estos momentos, el equipo de Bérgamo se encuentra a tres puntos de la Sampdoria, que cierra la zona Europa League. Ilicic está siendo el jugador más destacado del Atalanta.

Manchester United - Chelsea (15:05): Duelo por la Champions en Old Trafford. El United necesita ganar para no perder la segunda posición. Por debajo tiene al Liverpool y al propio Chelsea. El equipo de Mourinho llega al partido tras la mala imagen que ofreció el pasado miércoles en el Sánchez-Pizjuán. Además, su tensa relación con Pogba podría afectar a lo deportivo. El Chelsea por su parte hizo un gran partido ante el Barcelona, y de no ser por el fallo Christensen habrían conseguido la victoria. El equipo de Conte sigue sin ofrecer su mejor versión en la liga, pero después de la buena imagen que ofrecieron en la Champions la situación podría cambiar.

Bayer Leverkusen - Schalke (15:30): El Leverkusen quiere afianzarse en la zona Champions. En estos momentos es cuarto, pero con el Leipzig empatado a puntos y con el Schalke a tan solo uno. El equipo de Herrlich sigue deslumbrando a cada jornada que pasa. Da gusto ver jugar al trio Brandt-Havertz-Bailey. El último está realizando una gran temporada y ya ha sonado para grandes equipos de Europa. El Schalke por su parte llega con el objetivo de defender la sexta plaza que tantos demandantes tiene y además dar caza a su rival, el Leverkusen. Tan solo lo tiene a un punto y si consigue la victoria y el Leipzig pierde terminarían la jornada en zona Champions.

Paris Saint-Germain - Olympique de Marsella (21:00): El gran clásico de Francia. PSG y Marsella se enfrentarán el domingo en el Parque de los Príncipes por mucho más que tres puntos. Los locales tienen una buena renta, 12 puntos sobre el segundo, pero deber ganar para no aumentar las esperanzas de un Mónaco que sigue a la espera. Los parisinos afrontarán el partido aún con la derrota ante el Real Madrid en la mente. Además, Emery se ha encargado de animar el partido afirmando, en un mensaje a través de su página web, que "Ni Real Madrid ni Marsella saben lo que se encontrarán en París". El Marsella sigue tercero, a un punto del Mónaco y seis por encima del Lyon, cuarto, por lo que un pinchazo no supondría un gran disgusto. El equipo de Rudi García es de los pocos que pueden hacer sufrir al PSG en la Ligue 1, por lo que se antoja un gran partido.

Jueves 1:

Arsenal - Manchester City (20:45): Habrá que esperar hasta el jueves para ver este partidazo. El Arsenal recibe al intratable líder de la Premier. El equipo de Wénger está realizando una mala campaña, siguen sextos a ocho puntos de la Champions y ofreciendo un juego muy pobre. Aubameyang es la gran esperanza de los 'Gunners' para lo que queda de curso. El City sigue a 16 puntos del United, segundo, aunque el equipo de Guardiola no ha demostrado que eso le relaje. Los 'Cityzens' llegan al momento cumbre de la temporada y quieren ganar para sentenciar el título cuanto antes.