Jesé desaparece y es apartado del Stoke City

No está siendo la temporada de Jesé. El canario intentaba buscar un equipo en el que asentarse, por lo que se fue en calidad de cedido al Stoke City en el pasado mercado estival. Lo cierto es que no ha contado mucho ni para Hughes ni ahora para Paul Lambert. Solo ha jugado 615 minutos en la Premier, repartidos en 13 partidos, donde solo ha marcado un gol. Poco a poco ha ido pasando a un plano más secundario y con lo acontecido en los últimos días, el conjunto inglés ha decidido apartarlo del equipo por encontrarse en paradero desconocido, según 'The Telegraph'.

El canterano del Real Madrid recibió una licencia extraordinaria para poder viajar a España y cuidar de su hijo, el cual tiene problemas desde su nacimiento. Su vuelta a los entrenamientos estaba programada para el miércoles de esta semana, pero no ha aparecido. Además, no se ha puesto en contacto con el club de ninguna forma.

Su paradero es desconocido y es inevitable que Paul Lamert decida apartarlo del equipo en lo que resta de temporada. El técnico escocés está centrado en alejar al equipo de los puestos de descenso, por lo que Jesé recibirá una multa y tendrá que volver al PSG.

No es el primer caso en el que se tiene que castigar a un jugador de los 'potters' en esta temporada. Berahino fue apartado y tuvo que entrenar con los sub23, Afellay rescindirá su contrato en breve y Erik Pieters recibió una multa de 70.000 libras por no cumplir el toque de queda del club.

Parece que el futuro de Jesé está lejos del Bet365 Stadium. Lejos queda ese futbolista que debutó con gol en la victoria frente al Arsenal en el primer encuentro del campeonato. Hace prácticamente un mes que no juega con el equipo y parece que los aficionados del Stoke no le echarán mucho en falta.