García Pitarch: "No hemos hecho ninguna lista de salidas"

Jesús García Pitarch, director deportivo del Valencia, negó que se haya realizado desde la estructura deportiva del club ninguna lista de jugadores que quieren que dejen el club, aunque admitió que pueden llegar grandes ofertas que no puedan rechazar.

"Nadie del club hemos confeccionado ninguna lista, quiero ser muy claro en esto. No hemos puesto a ningún jugador como transferible", señaló en una rueda de prensa junto a Layhoon Chan, la presidenta de la entidad.

El director deportivo dijo que las últimas declaraciones del técnico Cesare Prandelli, que dijo que se deben ir los jugadores que no estén implicados, y las que han hecho hoy él y Layhoon Chan son "una invitación a la implicación".

"No ha habido lista de salida, contamos con todos los que quieran estar, tienen toda nuestra fuerza y nuestro apoyo", señaló García Pitarch, que admitió que sí que puede haber salida de jugadores importantes aunque sería por iniciativa de otros.

"No podemos descartar que un gran club haga una gran oferta por un jugador que ahora se quiere quedar y no podamos rechazar", señaló. Eso sí, advirtió que "como Valencia no vamos a permitir que porque uno se quiera ir coja la bicicleta y se vaya" y que tendrá que ser una oferta que satisfaga al club.

García Pitarch negó que, como sí que pasó en verano cuando tuvo una oferta del Sevilla, Dani Parejo les haya pedido salir en este mercado y apuntó que en el caso de Enzo Pérez no se lo plantean.

"Dani no nos ha dicho hasta ahora que quiera salir y en cuanto a Enzo nadie hemos pensado que vaya a salir. Él y Rodrigo tuvieron ofertas y ambos las rechazaron porque querían seguir", reveló.

También explicó que cuando se publicó recientemente que Joao Cancelo quería abandonar el equipo en este próximo mercado, el portugués le llamó para negarlo.

"Me lo desmintió, me dijo que estaba agradecido al Valencia y que no quiere salir", destacó antes de recordar que "muchos han criticado esa transacción, que es una de las mejores que ha hecho el club".

El dirigente no descartó que pueda salir en verano "porque no tengo la bolita pero después de lo que pasó con Paco Alcacer aunque el club diga que no cuando un jugador se quiere ir, tiene el modo de lograrlo".

"Su comportamiento y el de su agente ha sido muy bueno porque no han presionado para que se aceptaran las ofertas que hubo en verano por él o las que hay ahora mismo pero es muy difícil saber lo que ha pasara en verano", señaló.