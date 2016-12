Chen Yansheng, "ansioso" por fichar a un jugador chino

El presidente del RCD Espanyol, Chen Yansheng, ha afirmado este viernes que está "ansioso" por poder fichar a un jugador chino para el primer equipo blanquiazul y poder asentar de esa forma al club en su país de origen y en Asia, y ha asegurado que se pone un '6' a su gestión y ha pedido paciencia para su proyecto, pensado para rendir a largo plazo.

"Estamos buscando colaboradores estables porque queremos tener una escuela en China. Para tener un fuerte impacto en China estaría bien tener un jugador en el primer equipo, y estamos en ello. Estoy ansioso por tenerlo y es por ello que estamos haciendo un seguimiento de los mejores, tenemos una buena base", destacó en rueda de prensa.

Chen, de viaje en Barcelona, aseguró que volverá a su país contento y tranquilo tras superar con placidez su primera Junta General de Accionistas completa y ver cómo va el equipo. "Todo lo que he visto durante estos días se acerca bastante a lo que quería y que me imaginé en un principio. Es por ello que me llevo un buen recuerdo a China, ya que he visto a un Espanyol unido", afirmó.

Apuntó, eso sí, que la afición debe tener "paciencia" con este proyecto "pensado a largo plazo". "Como en la gestión de cualquier empresa, este proyecto necesita la palabra 'paciencia'", apuntó. "Se hará un mejor fútbol base, y queremos captar los mejores talentos para nuestra cantera. Nos comprometemos a afirmar que los mejores jugadores no se irán, y si lo hacen, vendrán otros de mejores", señaló.

Y con esa idea se ha optado por Jordi Lardín como nuevo director deportivo. "Lardín encaja mejor en la idea de la secretaria técnica que tenemos, y como persona ha aportado un resultado apreciable en el fútbol base. Queremos unificar más el fútbol base con el primer equipo, y este año ya hemos visto algunos frutos. Desde el Consejo reforzamos su trabajo", reconoció.

Otro de los aspectos que trató el presidente fueron los posibles movimientos que pueden haber en este mercado de invierno. "Hemos tenido varias reuniones, y estamos haciendo planificaciones de cara a la temporada que viene, aunque no descartamos ninguna operación en el mercado de invierno. También hemos hablado con Quique para ver qué zonas hay que reforzar", apuntó.