Marcos Llorente: "Mi sueño es triunfar en el Real Madrid y es muy difícil"

El centrocampista Marcos Llorente, que está destacando en su temporada como cedido en el Alavés, ha explicado que su "sueño siempre ha sido y es triunfar en el Real Madrid", club que sigue ostentando sus derechos, aunque ha reconocido que es un objetivo "muy difícil, muy complicado de conseguir".

"Mi sueño está claro, siempre ha sido y es triunfar en el Real Madrid, y es un sueño muy difícil, muy complicado de conseguir. De momento no es algo en lo que esté pensando todos los días. Es algo que está ahí y es por lo que trabajo todos los días", se sinceró Llorente en una entrevista a 'uefa.com' que recoge Europa Press.

Repasando su salida en dirección a Vitoria del pasado verano, el canterano blanco explicó que nació tras una conversación con Zinedine Zidane. "Entre los dos decidimos que lo mejor era salir en busca de minutos. Me dijo que lo entendía y que él haría lo mismo, y que intentará jugar los máximos minutos posibles al nivel máximo y que el año que viene ya veríamos", detalló, antes de revelar que su espejo es Xabi Alonso.

"Siempre me he fijado en él y creo que he aprendido muchas cosas, como a colocarme en el campo y tácticamente. Siempre que puedo veo sus partidos. El año pasado aprendí de Casemiro, de Toni Kroos, Luka Modric y Mateo Kovacic. Todos ellos son grandes jugadores", alabó a sus excompañeros.

En cuanto a su andadura en el Alavés, destacó que han "hecho una primera parte muy buena" de temporada. "La verdad, no nos esperábamos este resultado. Hemos ganado partidos que no se nos habían pasado por la cabeza, como ante el Barça o el Villarreal. Hemos competido muy bien, lo hemos demostrado en grandes campos y antes grandes rivales, y por ello estoy muy contento", reflexionó.

En este sentido, dijo estar "muy agradecido" a su actual entrenador, Mauricio Pellegrino. "Por todo lo que me está enseñando y por todo lo que me está haciendo mejorar y creo que aún me queda mucho margen. Cada partido siempre aprendo algo, mejoro y sobre todo lo que estoy cogiendo aquí es experiencia y minutos, que cuando salí del Real Madrid era lo que realmente buscaba", zanjó.