Oblak: "Me voy a recuperar muy rápidamente"

El portero esloveno del Atlético de Madrid, Jan Oblak, ha pedido a los aficionados de su equipo que no estén "preocupados" con su lesión de hombro que le mantendrá varios meses de baja, ya que piensa recuperarse "muy rápidamente para estar de nuevo sobre el campo" cuanto antes.

"Los aficionados no tienen que estar preocupados, estoy bien. Todos los mensajes me ayudan, soy muy positivo y me voy a recuperar muy rápidamente para estar de nuevo sobre el campo", confió Oblak, nombrado 'Jugador 5 Estrellas' de su equipo en diciembre.

Repasando este 2016 a punto de concluir, subrayó que "ha sido un año bastante bueno para el Atlético de Madrid", ya que consiguieron "llegar hasta la final de la Champions y pelear por la Liga hasta las dos últimas jornadas". "Todos podemos estar contentos y tenemos que seguir trabajando para mejorar en 2017", pidió, antes de mostrar sus deseos para el nuevo año.

"Individualmente le pido mucha salud y colectivamente también. Que hagamos las cosas de la mejor manera, como siempre lo intentamos. Vamos a trabajar día a día para mejorar y seguro que intentar ganar algún título. Lo primero es llegar a nuestro objetivos a final de temporada", añadió el guardameta.