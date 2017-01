Luis Enrique: "El tridente está mejor de como se había ido"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha señalado este miércoles que espera al Athletic Club "de las grandes ocasiones" de cara al duelo de ida de los octavos de la Copa del Rey en San Mamés, aunque se ha mostrado confiado de cara a que su equipo pueda estar a la altura y contento por el nivel de entrenamientos del tridente, a quien ve mejor que antes del parón navideño.

"Han podido disfrutar de bastantes días de vacaciones, cosa que se agradece. Aún así, se han llevado sus indicaciones físicas. Estoy gratamente contento por lo que me encontré en la vuelta a los entrenamientos, y que están mejor de como se habían ido", aclaró en rueda de prensa en referencia a las vacaciones navideñas del tridente.

Así, con Messi, Suárez y Neymar apuntando al once titular, se medirán a un Athletic que "siempre presenta complicaciones". "Espero al Athletic de las grandes ocasiones, y que seguro que estará motivado por la tradición que tienen con esta competición. El ambiente que viviremos será de fútbol y de presión clara contra nosotros", manifestó.

Luis Enrique destacó la presión "asfixiante" que podría ejercer el Athletic este jueves. "No cambiarán su forma de defender. Es un equipo valiente que te ahoga lo más cerca posible de la portería y que no tiene miedo de realizar su presión. Ya en el partido de Liga nos generaron problemas y pérdidas de balón", reiteró.

Preguntado por Ernesto Valverde, apuntó que quizá sea el entrenador al que más veces se ha enfrentado. "Tiene mucho nivel, y solo hace falta fijarse en los equipos que ha entrenado", apuntó el técnico azulgrana cuando se le preguntó por la teoría de que Valverde podría ser su sustituto en el banquillo del Barça, señalando que es "lógico" que siempre salgan rumores alrededor de los entrenadores.

El técnico asturiano afirmó que ya tiene claro desde hace tiempo quién jugará en la portería ante el Athletic, ante la lesión de Jasper Cillessen, pese a que no lo ha querido desvelar. "Las veces que he hecho excepciones es porque antes se lo he comunicado a los jugadores. Mañana lo sabréis. En función de lo que veo decido lo mejor para el equipo. Todos los jugadores están preparados para competir", explicó, sin detallar si será Ter Stegen o Masip quien juegue.

"Espero y estoy seguro que estaremos a un gran nivel por cómo acabamos el 2016 y por cómo he visto los jugadores entrenándose en este 2017", avisó de cara a este partido y a los que están por llegar.

Finalmente, reconoció que espera que Yeray Álvarez, recién operado de un tumor en un testículo, pueda estar pronto en los terrenos de juego. "Deseamos todos que se recupere. Es muy joven y queremos que pueda disfrutar de la profesión", finalizó.