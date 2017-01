Berizzo aparta a Orellana del equipo por mala conducta

El internacional chileno Fabián Orellana volvió a ausentarse por segundo día consecutivo del entrenamiento del Celta de Vigo en las instalaciones deportivas de A Madroa, y no está descartado que abandone el equipo en este mercado invernal.

El centrocampista ha sido apartado del grupo por el entrenador Eduardo "Toto" Berizzo, quien ya no lo convocó para los últimos dos partidos, el del Valencia de la Copa del Rey y el del Deportivo Alavés de la Liga Santander. Orellana ha trabajado en solitario en el gimnasio.

El entrenador del Celta ha explicado cual es la situación de Orellana: "Está apartado por una falta de respeto inaceptable, conmigo no pertenece al equipo más. Le he comunicado mi decisión y se terminó el tema. No ha pedido disculpas, ni hacía falta", dijo de forma tajante el técnico argentino.