Setién: "Araujo tiene un problema con el que no puede, y tiene que salir"

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién, ha asegurado este jueves que el delantero argentino Sergio Araujo "tiene un problema" con el que "no puede" y debe "salir" de la plantilla, tras volver a dar positivo este miércoles en un control de alcoholemia mientras conducía su coche.

El técnico cántabro ya había declarado recientemente que veía "bien" que el jugador dejara la entidad y hoy ha sido más tajante, tras el incidente que volvió a protagonizar el futbolista, de nuevo con el alcohol como principal motivo.

"Es una situación desagradable para todos, es un chaval de 23 años, un activo del club, al que no voy a disculpar una vez más porque se supone que es mayor para saber las consecuencias de los actos que comete, pero tiene que salir de aquí, es la mejor solución para todos", ha explicado el entrenador.

A su juicio, Araujo debe encontrar un nuevo equipo donde demostrar "las grandes condiciones que tiene", algo que "le va a venir muy bien", ya que necesita "dar un giro a su vida". "Y aquí, ahora mismo, no lo puede hacer", ha opinado el técnico, que ve al jugador mal aconsejado por el entorno en el que se maneja.

"A Araujo le pasa algo, y no puede con ello. No deja de ser una persona a la que hay que ayudar, pero no es consciente de ello, y él solo no lo puede solucionar", ha relatado a los periodistas, en referencia a sus reiterados problemas con el alcohol.

En ese sentido, Setién ha sido incluso más claro: "Esto no es de ahora, ya pasaba cuando nos subió a Primera", ha indicado en referencia a los 25 goles que anotó 'El Chino' en el ascenso de los amarillos en 2015, por lo que "todos somos un poco culpables" del problema por el que atraviesa.

Para Setién, el problema de Araujo no se arregla con decisiones disciplinarias. "Es algo que no puedes controlar", ha indicado el técnico cántabro con cierto aire de resignación.

"No doy para más, no tengo una varita mágica, no sé qué pasará por la cabeza del jugador para que sucedan estas cosas", ha explicado.

En cualquier caso, el técnico de Las Palmas cree que no hay que "machacar ni crucificar" al futbolista porque situaciones de esta índole "han pasado muchas veces en la historia del fútbol", pero insiste en que lo mejor es que cambie de aires.

En cuanto a su posible destino, Setién no ha querido entrar ya que considera que es un trabajo de la dirección deportiva del club encontrarle acomodo a un futbolista por el que la UD Las Palmas rechazó 13 millones de euros del Palermo italiano en el verano de 2015, tras el ascenso de los isleños a Primera división.