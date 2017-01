Jorge Pérez: "Villar ha devuelto el dinero porque ha salido en los medios"

Jorge Pérez, candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), considera que Ángel María Villar ha devuelto un millón y medio de euros al Consejo Superior de Deportes, porque "ha salido en los medios" y que, si no llega a ocurrir "igual no lo devuelve".

La RFEF devolvió al CSD 1'2 millones, más intereses, que en principio debían haberse utilizado en diferentes proyectos como la construcción de escuelas de fútbol en Haití y cuyo uso no ha podido justificar.

No obstante, Pérez aseguró anoche en una entrevista en "El Transistor" de Onda Cero que "imagina" que el dinero "se quedó en la Federación" pero que en cualquier caso "no ha sido destinado a los fines para los que había sido otorgado".

En cuanto a la fecha de las elecciones de la RFEF, que deberían haber sido convocadas hace casi un año, Pérez aseguró que "no pueden tardar mucho más" y advierte de que, en el caso de que su candidatura salga victoriosa, sería una "legislatura muy corta porque se tienen que volver a hacer elecciones cuando haya Juegos Olímpicos".

También apuntó que no puede ir a la Federación "para nada" desde que lo despidieron de su cargo de secretario general y que no fue indemnizado por ello, por lo que Pérez, "si no hay elecciones pronto", tendrá que irse "a pedir a la Gran Vía".