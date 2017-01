Luis Hernández: "Ojalá repitamos ese Málaga europeo"

El nuevo jugador del Málaga CF, Luis Hernández, ha asegurado este miércoles en su presentación que cuando le llegó la oferta del club blanquiazul aceptó el reto y se acordó de la época en que el Málaga jugó competición europea, como la 'Champions' en 2012, un hecho que espera poder repetir si bien llega para aportar su experiencia a la defensa del equipo.

"Es un gran club, histórico. Te vienen los recuerdos de un Málaga en competición europea, y ojalá volvamos a repetir. Es un club histórico de Primera División en línea ascendente y esperemos que se consolide. Estoy aquí y quiero estar aquí", manifestó en rueda de prensa.

Hernández agradeció al club la confianza puesta en él y aseguró que quiere devolverla con buenas actuaciones. "Quería dar las gracias al club por el esfuerzo grande que ha hecho. Ha mostrado mucha confianza en mí y, sobre todo, Arnau, que es el que ha estado al pie del cañón cada día. Lo importante es que ayer ya pude entrenar y estoy aquí, feliz, y espero devolver esa confianza", señaló.

En este sentido confía en poder debutar ya este fin de semana ante Osasuna. "Estoy listo para jugar si el entrenador así lo decide. Llego para intentar sumar y aportar al grupo, intentar ganar y cumplir los objetivos. Con Jony compartí muchos años en Gijón, y también conozco a otros compañeros. El grupo es magnífico, joven, con ambición, y espero sumar para el equipo", comentó.

"Sé donde estoy y al club que vengo, y la responsabilidad que tengo. Quiero estar disponible desde el minuto uno, vivo el presente y ese es el partido de Osasuna, que tenemos que sacar los tres puntos. Soy central. He jugado partidos de lateral, pero donde me siento más cómodo y mi rendimiento es mejor es jugando de central", argumentó.

De hecho mostró su intención de luchar por una regularidad que no tuvo en el Leicester, campeón de la Premier. "La experiencia fue buena porque he jugado una competición muy bonita y atractiva, y también he jugado Liga de Campeones varios partidos. Pero no he tenido la continuidad deseada y cuando Arnau me llamó hice lo posible por estar aquí. Espero estar muchos años y poder disfrutar del club", asestó.

Luis Hernández estuvo acompañado por el presidente malaguista, Sheikh Abdullah Al Thani, y por el director deportivo, Francesc Arnau, quien se refirió al central. "Hay que valorar la duración del contrato, tres años y medio, y que es un jugador español que conoce LaLiga. Ya irá conociendo al club y dará rendimiento a corto plazo, y a largo plazo esperemos que sea un central de referencia para el club", comentó.