Halilovic: "Me encanta el estilo de juego de Las Palmas"

El nuevo fichaje de la UD Las Palmas, Alen Halilovic, ha sido presentado este viernes en el Estadio Gran Canaria, donde se ha mostrado muy "ilusionado" con el proyecto y ha indicado que le encanta "el estilo de juego" del conjunto que dirige Quique Setién.

"Estoy muy contento de estar aquí en la UD Las Palmas, creo que es muy bueno para mi futuro y me ilusiona mucho el proyecto", señaló el atacante croata en la sala de prensa de su nuevo estadio. "Me encanta cómo juega Las Palmas, he visto muchos partidos y me gusta este estilo de juego", añadió Halilovic, quien llega al equipo amarillo en calidad de cedido con opción de compra procedente del Hamburgo.

Acerca de la posición que puede ocupar en el terreno de juego, el internacional croata apuntó que le gusta "jugar de media punta y también por la banda", pero que se adaptará "donde el entrenador" le necesite. Además, el ex del Barcelona se ofreció para ser de la partida en el encuentro de este domingo ante el Valencia. "Si requiere que esté frente al Valencia estoy preparado", manifestó.

El director general deportivo de Las Palmas, Toni Cruz, acompañó al futbolista croata en su presentación y quiso destacar el duro trabajo realizado por el club canario para su contratación. "Hemos trabajado muy duro para que Alen esté aquí. Creo que todas las partes están satisfechas con la operación, han sido unas negociaciones muy largas y estamos muy agradecidos por la gran predisposición de su entorno", subrayó.

Además de mostrarse muy satisfecho con la contratación del futbolista de 20 años, también quiso felicitar al equipo de Quique Setién por su gran primera vuelta (11º con 25 puntos). "Estamos muy satisfechos con la temporada del equipo y con la plantilla que estamos confeccionando", concluyó Cruz.