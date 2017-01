Hjulsager: "La temporada del Celta es una motivación para mí"

El centrocampista danés Andrew Hjulsager ha afirmado, durante su presentación como nuevo futbolista del Celta de Vigo, que la brillante temporada que está realizando el equipo dirigido por Berizzo es "una motivación" para hacerse con un puesto en el once.

"He visto varios partidos, me gusta cómo juega el Celta, la energía que pone. Me gusta el estilo ofensivo y creo que puedo tener buena cabida en el equipo", afirmó el ex jugador del Brondby, que ha firmado un contrato con el Celta hasta el 30 de junio de 2020 y tendrá una cláusula de rescisión de 30 millones.

El internacional sub 21 con Dinamarca reconoció que su compatriota Daniel Wass le animó a fichar por el Celta: "Hablé mucho con Daniel durante las negociaciones y solo sirvió para darme más ganas".

"El equipo lo está haciendo muy bien esta temporada,que vaya tan bien es supermotivador para mí. Estoy listo para jugar el jueves si el entrenador lo ve oportuno. Espero aportar goles, creo que por mi estilo puedo para ayudar a ganar partidos".

Hjulsager, que vivirá su primera experiencia fuera del fútbol danés, se ve preparado para triunfar en la Liga Santander: "Por otros jugadores que han venido antes y les ha ido bien creo que puedo hacerlo bien. Lucharé por ello".

