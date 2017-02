Orellana: "Lo único que quería era venir al Valencia"

El chileno Fabián Orellana, nuevo jugador del Valencia, indicó durante su presentación como futbolista de la entidad valencianista, que descartó ofertas de otros clubes porque lo único que deseaba era jugar y que su prioridad era llegar al club de Mestalla.

"Tuve muchas ofertas de equipos de España y de fuera. Cuando me enteré del ofrecimiento del Valencia, esta propuesta fue mi prioridad. Hablé con mi representante y se lo dije. Fue lo primero y lo último", indicó el jugador.

"Si salía del Celta era para jugar en un club como el Valencia", continuó Orellana, quien descartó hablar sobre su relación con Eduardo Berizzo, entrenador del Celta de Vigo, que provocó su salida del club gallego.

Asimismo, explicó que descartó otras ofertas económicamente más importantes del extranjero porque "a veces no prima lo económico y sí lo deportivo".

Respecto a su nuevo equipo, Orellana indicó que cuenta con jugadores muy buenos a los que intentará ayudar. "Trataré de dar asistencias porque esto lo tenemos que sacar todos juntos y no sólo un jugador", continuó.

También incidió en la mejoría del Valencia a pesar de la última derrota ante Las Palmas por 3-1. "El equipo lo ha hecho bastante bien en los últimos partidos. Hay que mantener esa línea e intentaré aportar lo máximo que pueda", continuó.

Por otra parte, Orellana se refirió a Santi Mina, jugador con el que coincidió en el Celta antes de emprender el viaje hacia Valencia.

"Es muy trabajador, muy humilde. Es un chico especial al que le tomé mucho cariño. Como yo le ayudé en Vigo, él me ayudará aquí con los compañeros", argumentó.

Por último, Orellana explicó que ya había hablado con Salvador González "Voro", entrenador del Valencia, y que se siente bien para ayudar de inmediato al equipo sobre el terreno de juego aunque todavía no haya entrenado con sus compañeros.

"Me encuentro bien. Mañana entrenaré con el grupo y luego vendrán las decisiones técnicas. Aunque sean diez minutos, intentaré aportar todo lo que pueda", comentó el futbolista chileno.

"Me da igual la posición en la que juegue. Me gusta jugar arriba, pero me da igual. No tengo una posición que me acomode más que otra: lo que quiero es jugar", concluyó.