Sirigu: "En Sevilla no estaba jugando y tenía ganas de jugar"

El portero italiano Salvatore Sirigu, presentado hoy como refuerzo de Osasuna hasta el final de la presente temporada, ha declarado que aceptó la oferta del club navarro para "volver a jugar" y sentirse "importante" después de no contar con minutos en el Sevilla, cedido por el PSG.

"En Sevilla no estaba jugando y tenía ganas de jugar, de volver a sentir la sensación del campo, lo que me ha faltado en estos meses", ha afirmado en rueda de prensa después de realizar su primer entrenamiento con Osasuna en Tajonar.

Ha añadido que también fue importante para fichar por Osasuna la "sensación de que un club te quiera" y que te da "un poco de consideración". "Eso te hace estar bien a nivel humano", ha dicho.

Sirigu ha comentado que quiere sentirse "importante", lo que no pudo en el Sevilla, aunque no ha buscado culpables a su situación durante los últimos meses en el club hispalense.

"No es culpa de nadie. Son así las situaciones. No es un problema del Sevilla ni mío. Son cosas que se crean. Aquí tengo la posibilidad de volver a jugar y ser considerado jugador de campo", ha apuntado.

El internacional italiano ha recordado que llegó al Sevilla "con muchas ganas de jugar", procedente de un "equipo muy ambicioso como el París Saint-Germain". "Me quería el técnico, el director deportivo. Empezamos muy bien pero el fútbol es así y la verdad es que también Sergio Rico jugó muy bien", ha subrayado.

"¿Cómo sacas a un jugador que está jugando bien y es importante para el equipo? Podemos hablar de lo que pasó atrás, pero a nivel deportivo no se puede decir nada", ha añadido sobre su paso por el Sevilla.

Sirigu ha desmentido que no quisiera recalar en un primer momento en Osasuna y ha precisado que tuvo que decidir en "poco tiempo", así como que influyó en su llegada a Pamplona la ambición del club navarro de pelear por la permanencia, a pesar de su situación en la clasificación.

"Osasuna tiene la obligación hasta el final de intentar quedarse en Primera", ha dicho el guardameta italiano, quien ha indicado que presenció por televisión el partido Osasuna-Sevilla del pasado 22 de enero (3-4), del que valoró la "combatividad" del equipo navarro.

"En este partido no me dio la impresión de que Osasuna fuera el último. Me dio una impresión más positiva que otros equipos que están en la zona media", ha comentado.

Sirigu ha señalado que espera aportar su "experiencia" a Osasuna y ha dicho que está preparado para debutar en el partido del próximo domingo contra la Real Sociedad en Anoeta, donde el portero italiano jugará con toda probabilidad ya que tanto Nauzet Pérez como Mario Fernández están lesionados.

Ha declarado que la falta de entrenamientos con sus nuevos compañeros no será un problema para debutar el domingo, ya que "lo principal son las ganas".

"No soy ni el primer ni el último jugador que va a jugar con pocos entrenamientos con su nuevo equipo. Tengo muchas ganas", ha manifestado.