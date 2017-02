El Zhar: "No dudé ni un minuto en venir aquí"

Nabil El Zhar, futbolista franco-marroquí fichado en el mercado invernal por el Leganés tras salir del Las Palmas, aseguró en su presentación que no lo pensó a la hora de embarcarse en este nuevo proyecto deportivo. "El Leganés me gustó. El club está creciendo, quieren hacer las cosas bien. Lo veo fuerte, un equipo sólido. No dudé ni un minuto en venir aquí", indicó a la hora de explicar los motivos para aceptar a oferta.

El Zhar se mostró agradecido y ambicioso en la que será su nueva etapa en España: "Espero estar a la altura de las expectativas. Defenderé este escudo y espero ayudar junto a mis compañeros a lograr los objetivos".

Asimismo habló sobre la posición en la que más cómodo se encuentra dentro del campo de fútbol: "He jugado más partidos en banda derecha pero puedo jugar también en la izquierda o de segunda punta".

