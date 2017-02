El Real Madrid lamenta las "declaraciones fuera de lugar" de Caballero y asegura que no cuestionó las medidas

El Real Madrid lamentó las declaraciones "desafortunadas y fuera de lugar" del alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre la actitud del club ante la suspensión del partido ante el Celta por la caída de una cubierta de la grada de Balaídos por el temporal y recalcó que no cuestionó "en ningún momento" las medidas de seguridad establecidas, sino que se limitó a proponer "tres alternativas" para intentar que se jugase el partido y no se viesen afectadas "cuatro competiciones" ni hubiese "enormes perjuicio económicos".

El edil vigués apuntó este lunes que la decisión de suspender el partido "generó polémica" y entendía que fue el actual campeón de Europa el que la "desató". "Las decisiones de seguridad no se discuten cuando está en juego la vida de las personas. Esperaba que la grandeza de un equipo como el Real Madrid lo asumiera, no metiendo presión", indicó Caballero.

"El Real Madrid CF lamenta las desafortunadas declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las que asegura que este club despreció las medidas de seguridad exigidas para la disputa del partido Real Club Celta de Vigo-Real Madrid CF", aseveró poco después el club blanco en un comunicado.

Para la entidad madridista, las afirmaciones del edil vigués "no solo están fuera de lugar sino que son rotundamente falsas, porque el Real Madrid C F no ha cuestionado en ningún momento las medidas de seguridad establecidas en el estadio de Balaídos".

Así, el Real Madrid confirmó que propuso "tres alternativas" a LaLiga tras conocerse la posibilidad de suspenderse el partido, "con más de 30 horas de antelación". La primera era que "se estudiara la posible reparación de la cubierta dañada", la segunda pasaba por "la posibilidad del cierre de la grada afectada" y la tercera, "si las dos anteriores no eran posibles, estudiar la designación de otro estadio cercano para la disputa del partido".

"Estas propuestas buscaban evitar que la suspensión del partido perjudicase a las cuatro competiciones, por el efecto dominó existente entre ellas, así como los enormes perjuicios económicos producidos en todas las televisiones del mundo y que tendrán su repercusión en los próximos concursos de la venta de los derechos de televisión", sentenció el club blanco.