Cartabia dice haber rechazado "ofertas de mucho dinero" para volver al Deportivo

El argentino Fede Cartabia, que ha sido incorporado por el Deportivo en enero y cedido al Sporting Braga portugués, ha asegurado este miércoles que rechazó "ofertas de mucho dinero" para volver al equipo gallego, en el que jugó la temporada pasada cedido por el Valencia.

El futbolista blanquiazul se desvinculó del equipo valenciano, con el que tenía contrato hasta junio, y posteriormente recaló en el Deportivo, pero el club coruñés, que ya había reforzado su posición, optó por cedérselo al Braga hasta la conclusión de la temporada.

"He tenido muchas ofertas de mucho dinero, pero he pensado más con el corazón que con la cabeza. Quería volver en todo momento al Deportivo", comentó en una entrevista a Cope Coruña.

El futbolista repasó sus últimos meses en Valencia, con el que llegó a un acuerdo para rescindir el contrato en las últimas horas del mercado invernal. Semanas antes de esa rescisión, el jugador le pidió a su entonces entrenador, Salvador González, 'Voro', que no contara con él en un encuentro de Copa del Rey ante el Celta.

"Fueron momentos duros, más sabiendo que en pretemporada quería irme, luego se hizo largo, el Valencia me trato bien, no mal, pero es complicado estar donde un futbolista no quiere. No obstante, tenía contrato y me tenía que aguantar", explicó.

Además, afirmó que en verano no le permitieron salir del equipo levantino al Deportivo como represalia del que era su director deportivo, Suso García Pitarch, hacia el club coruñés por haber frustrado el fichaje del brasileño Sidnei Rechel por la entidad valenciana. "Suso (Pitarch) no quería (dejarme salir) por lo que había pasado con Sidnei. Creo que era más un tema personal que otra cosa", sostuvo Cartabia.

Por último, el futbolista deseó "ayudar estos cuatro meses" al Sporting Braga y después unirse al Deportivo 2017-18. "Me viene bien jugar porque hace tiempo que no lo hacía y ojalá pueda ayudar al Braga a conseguir sus objetivos", zanjó.