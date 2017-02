Sergi Enrich amplía con el Eibar hasta 2019

El Eibar ha ampliado el contrato del futbolista Sergi Enrich una temporada, hasta el 30 de junio de 2019, según ha informado el club guipuzcoano de Primera División.

El delantero ha firmado hoy la extensión de su relación contractual y este viernes ofrecerá una rueda de prensa junto a Fran Garagarza, director deportivo azulgrana.

Sergi Enrich se ha quedado en el Eibar a pesar del interés del Fulham inglés, que quiso ficharle a finales de enero, cuando estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de contrato (10 millones de euros) a plazos y en 4 años. Sin embargo, como el club eibarrés no tiene deudas económicas y no quería debilitarse deportivamente, no negoció su venta.

En agosto de 2016 el Eibar ya había dado calabazas al Fulham cuando se interesó por el jugador. En su primer intento por ficharle, los londinenses sólo ofrecieron la mitad del dinero que daban en enero.

El 31 de enero tanto el Eibar como el jugador llegaron a un principio de acuerdo para mejorar el contrato y prolongarlo una campaña más, elevando también la cláusula de rescisión. Así, salen ganando ambas partes y si la entidad eibarresa vende al futbolista en verano, obtendrá más dinero.

Enrich, nacido en Ciudadela (Menorca) el 26 de febrero de 1990 -va a cumplir 27 años-, disputa su segunda temporada en el equipo azulgrana, al que llegó en julio de 2015 procedente del CD Numancia con un contrato por dos temporadas.

El delantero balear firmó en enero de 2016 una prolongación de su contrato por un año (hasta el 30 de junio de 2018), y hoy ha vuelto a renovar su vinculación con el Eibar un ejercicio más, hasta el 30 de junio de 2019.

Desde su llegada al Eibar, el ariete menorquín ha participado en todos los partidos de liga disputados (59), en los que ha marcado 17 goles (9 la campaña pasada y 8 en lo que llevamos de la actual). Además ha jugado 5 partidos de Copa del Rey (entre las dos temporadas), en los que ha anotado 3 goles más.

Está en racha goleadora, con 4 dianas en los 3 últimos encuentros. Le metió un tanto al Atlético de Madrid (2-2) en el duelo copero en Ipurúa el 25 de enero, volvió a mover el marcador ante el Deportivo de La Coruña (3-1) en Ipurúa el 28 de enero; y le marcó 2 goles al Valencia (0-4) en Mestalla el 4 de febrero.