Puyol: "Echo mucho de menos la rutina del fútbol, pero hay vida después de él"

El exfutbolista Carles Puyol, ganador de todo con el FC Barcelona y con la selección española, con la que se adjudicó la Eurocopa 2008 de Austria y Suiza y el Mundial de Sudáfrica 2010 declaró a Efe este martes en Mónaco que lo echa "muchísimo de menos", pero que "hay vida después del fútbol".

"Claro que lo echo de menos. Lo echo muchísimo de menos", explicó Puyol en un acto en el marco de los Premios Laureus, Academia de la que el astro catalán -autor del gol contra Alemania que le dio a España el pase a la final del Mundial que luego le ganó a Holanda, asimismo por la mínima- es miembro.

"Echo de menos muchísimas cosas: el día a día, el entrenar, el vestuario, el competir al máximo nivel... pero bueno, hay que aceptar las cosas como vienen. Nada es eterno y hay vida después del fútbol", explicó a Efe Puyol este martes en el Principado de la Costa Azul.

"Estoy muy feliz. Los primeros meses fueron complicados, también, porque no estaba bien de la rodilla. Pero ahora estoy perfecto, puedo hacer deporte todos los días. Tengo una familia maravillosa y no me puedo quejar de nada", añadió.

Preguntado sobre si tiene opinión acerca del sempiterno debate de dónde se debería jugar la Final de Copa del Rey -que este año tendrá como escenario el madrileño Vicente Calderón-, Puyol cree que "hay que buscar el estadio que tenga más aforo y que sea cómodo para las dos aficiones".

"Sí que puede haber más morbo por si ganas (en referencia al Barça) en el Bernabéu, pero entiendo la postura del Madrid. Y si tienen obras, tienen obras", comentó Puyol, que acerca de su excompañero argentino Leo Messi afirmó que es "el mejor de toda la historia"