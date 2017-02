Alfonso: "Guardiola debió renunciar a la selección y Piqué está en la misma tesitura"

Alfonso Pérez Muñoz no se ha mordido la lengua y ha hablado claro, en Radio Marca, sobre lo que piensa del independentismo catalán y la selección española, refiriéndose a dos nombres propios: "Lo más honesto es que Guardiola, siendo tan catalanista, hubiera renunciado a la selección española. No estoy en contra de los catalanes, mi hijo nació en Barcelona, si yo fuera radical hubiera hecho que nacieran en Madrid o Sevilla, no tengo nada contra el catalán pero sí con el independentista".

"Piqué está en la misma tesitura que Guardiola, lo que pasa es que él ahora mismo está jugando y cuando llegue el momento se posicionará tan radicalmente como Pep Guardiola, está muy posicionado con la independencia de Cataluña", continuó.

Preguntado por su club favorito, Alfonso respondió: "Si te soy sincero, de pequeño era del Barça. En Valladolid fuimos a ver un Valladolid-Barça con 9 años y Núñez le dio una insignia a un amigo mío y a mi no me dio ninguna, dejándome sin insignia. Cuando fui al Madrid con 13 años me volví del Madrid y me sentí identificado con el equipo y hoy por hoy me siento más identificado con el Madrid que con el Barça".