Dani Alves: "Los directivos del Barça fueron muy falsos y desagradecidos conmigo"

El brasileño Dani Alves, jugador de la Juventus de Turín y exfutbolista del FC Barcelona durante ocho temporadas, ha asegurado que los directivos del club azulgrana fueron "muy falsos y desagradecidos" con él, ya que considera que no le tuvieron respeto.

En una entrevista que publica el diario ABC en la que el lateral repasa su trayectoria futbolística, Alves ha comentado su marcha del Barcelona. "A mí me gusta que me quieran, y si no me quieren, me voy. Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase. Durante mis tres últimas temporadas siempre se escuchaba que Alves se iba, pero los directivos nunca me decían nada a la cara. Fueron muy falsos y desagradecidos. No me tuvieron respeto", ha asegurado.

Alves ha comentado que le ofrecieron renovar su contrato cuando la FIFA sancionó al Barça sin poder fichar a raíz del 'caso La Masía'. "Entonces es cuando yo entré en juego y firme una renovación con cláusula libre. Los que hoy dirigen el Barcelona no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas", ha comentado contundentemente.

Habla en general del fútbol y advierte que es un mundo "muy hipócrita", por eso se siente decepcionado. "La fama es una mierda. Yo de pequeño practicaba mi firma porque soñaba con ser famoso, ser importante y dar autógrafos. Pero esa era la mentalidad propia de la inocencia de un niño. Realmente, no tenía ni idea de lo que significaba. Ahora que soy famoso, me he dado cuenta que las personas famosas son mal vistas. El fútbol trae envidia, hipocresía y falsas amistades", ha dicho.

Desmiente que los episodios de racismo vividos en su carrera deportiva tengan que ver con su negativismo. "A mí, no me afecta si alguien me llama negro. No me siento diferente. Las cosas solo te afectan si dejas que sea así. Yo no odio nada. Por eso no me gusta el victimismo que existe hoy en la sociedad", ha insistido.

También ha sido muy crítico con el periodismo deportivo que se practica en Madrid y Barcelona. "Hacen periodismo de barra de bar. Periodismo de redes sociales. Solo les interesa el morbo, y eso no es contar la verdad. Nos tienen que respetar. Detrás del futbolista, hay un ser humano (...). Toda mi pelea con Cristiano fue por la culpa de esa prensa", ha comentado.

Alves ha dicho que "respeta mucho" a Cristiano Ronaldo. "Todo el mundo que me habla de Cristiano me dice que es un profesional gigante. Luego, CR7 es diferente, era mi rival y tenía que competir con él. Cuando dije de él que al ser demasiado protagonista, cuando ganas vas a destacar pero cuando pierdes van a ir por ti, lo dije de un modo muy respetuoso. Y pienso lo mismo de Messi o Neymar. Pero no tiene nada de dañina mi reflexión", ha indicado.

Pero el brasileño comenta que esa reflexión "la prensa la vendió de otro modo" y Cristiano se la creyó, según Alves. "Por eso no me saludó en la gala del Balón de Oro de 2015. Yo no necesito hablar de nadie para salir en los periódicos. No tengo ningún ego", ha asegurado Alves, quien ha indicado que con el paso del tiempo Cristiano recapacitó y arreglaron el asunto.

Preguntado sobre si el fútbol español vive más tranquilo sin Guardiola y Mourinho, Alves ha dicho que "el Madrid de Mourinho no sabía perder" porque "jugó sucio".