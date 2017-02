Gayá vuelve a la convocatoria para medirse al Real Madrid

El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', ha dado a conocer la lista de convocados para el encuentro de Liga que disputarán mañana en Mestalla ante el Real Madrid, en la que no ha entrado Martín Montoya, lesionado, y sí Jose Luis Gayá, tras mejorar de sus molestias en los isquiotibiales. En el entrenamiento vespertino del martes no participó el lateral derecho Montoya, que se retiró del partido del pasado domingo ante el Athletic Club con molestias en el sóleo y que finalmente no ha entrado en la citación.

La ausencia de Montoya en la convocatoria, que contará con 22 jugadores -todos los disponibles-, supondrá un cambio en el once inicial que se preveía, ya que su baja será cubierta en el equipo titular por el portugués Joao Cancelo. Además de Montoya, también causan baja por lesión los delanteros Rodrigo Moreno y Santi Mina. Por contra, Voro recupera al lateral zurdo Gayá, que se perdió el encuentro ante el conjunto bilbaíno por lesión y que hoy ha vuelto a entrenar con el grupo con buenas sensaciones, además de incluir a los canteranos Lato y Sivera.

La lista de convocados del Valencia es la formada por: Alves, Domenech, Sivera, Cancelo, Garay, Abdennour, Santos, Mangala, Siqueira, Gayá, Lato, Enzo Pérez, Carlos Soler, Mario Suárez, Parejo, Medrán, Nani, Munir, Bakkali, Orellana, Rafa Mir y Zaza.