Diez datos y curiosidades de la jornada 24

Diez datos y curiosidades de la vigésimo cuarta jornada de LaLiga Santander:

1 - EL REAL MADRID IGUALA UN RÉCORD GOLEADOR DE HACE 73 AÑOS

El Real Madrid, ganador por 2-3 frente al Villarreal, mantuvo el liderato de la clasificación e igualó el récord de 44 partidos consecutivos marcando gol que tenía el Barcelona entre 1942 y 1944. El último encuentro sin ningún tanto del conjunto blanco data del 26 de abril de 2016 en un 0-0 con el Manchester City en la 'Champions'.

2 - MESSI, 27 GOLES AL ATLÉTICO y 400 TRIUNFOS DE AZULGRANA

El argentino Lionel Messi decidió el triunfo del Barcelona en el estadio Vicente Calderón (1-2) frente al Atlético de Madrid, el equipo al que más goles le ha marcado el futbolista, ya con 27, 22 de ellos en la Liga y cinco en la Copa del Rey. Además, consiguió su triunfo 400 con la camiseta del conjunto azulgrana.

3 - OCTAVO DERBI SEGUIDO SIN DERROTA DEL SEVILLA

El Sevilla, ganador por 1-2 contra el Betis en el estadio Benito Villamarín, encadenó su octavo derbi sin derrota frente al conjunto verdiblanco entre todas las competiciones, con siete victorias, un empate, quince goles a favor y sólo uno en contra. El Betis, a la vez, perdió su primer duelo en casa con Víctor Sánchez del Amo.

4 - SIMEONE, 300 PARTIDOS CON EL ATLÉTICO

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alcanzó este domingo su partido número 300 en el equipo rojiblanco entre todas las competiciones, con cinco títulos en cinco años: una Liga (2013-14), una Copa del Rey (2012-13), una Liga Europa (2011-12), una Supercopa de España (2015) y una de Europa (2012).

5 - EL ATHLETIC, EL SEGUNDO MEJOR LOCAL DE LA LIGA CON 30 PUNTOS

El Athletic, ganador por 3-1 frente al Granada en el nuevo San Mamés, es el segundo mejor equipo como local en el campeonato, según las estadísticas de LaLiga Santander, con 30 puntos de 39 posibles, gracias a nueve victorias y tres empates. Sólo ha perdido un duelo en su campo en esta Liga, el 28 de agosto con el Barcelona (0-1).

6 - OSASUNA, DIECISÉIS PARTIDOS SIN GANAR

El Osasuna encadenó contra el Espanyol dieciséis jornadas ya sin ganar en LaLiga Santander, cuatro partidos por encima de su peor racha anterior en ese sentido en Primera División, doce. El equipo navarro no vence desde hace más de cuatro meses, desde que logró su primer y único triunfo del curso en Ipurúa con un 2-3 al Eibar.

7 - LA PEOR RACHA DE LAS PALMAS DE QUIQUE SETIÉN

La derrota contra la Real Sociedad, la cuarta consecutiva de Las Palmas, supone la peor racha de la temporada y del entrenador Quique Setién al frente del conjunto canario, que ha perdido sucesivamente contra el Granada (1-0), el Sevilla (0-1), el Málaga (2-1) y el conjunto donostiarra (0-1).

8 - EL DEPORTIVO, SÓLO TRES PUNTOS EN 2017

El Deportivo de La Coruña, goleado este sábado en Butarque por el Leganés, aún no ha logrado ningún triunfo en 2017, en un total de siete partidos, con sólo tres puntos de 21 posibles, gracias a tres empates ante el Espanyol, el Villarreal y Las Palmas. Ahora enlaza cuatro derrotas.

9 - EL LEGANÉS GANA TRES MESES DESPUÉS

El Leganés se reencontró con la victoria once partidos después. No ganaba en la Liga desde el pasado 21 de noviembre, cuando se impuso en su estadio por 2-0 al Osasuna, y no lo ha hecho de nuevo hasta este sábado ante el Deportivo de La Coruña, contra el que logró su mayor victoria del curso, 4-0, y de su historia en Primera.

10 - PARTIDO CIEN DEL EIBAR; SERGI ENRICH, SU MÁXIMO GOLEADOR

El Eibar festejó su partido cien en Primera División con una victoria por 3-0 frente al Málaga en el estadio de Ipurúa, en el que el delantero Sergi Enrich marcó un gol y se convirtió en el máximo goleador del club en la máxima categoría, con diecinueve, ya por delante de Borja González Bastón.