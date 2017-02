Gaizka Garitano: "Confiaba en que hubiéramos sacado adelante la situación"

Gaizka Garitano señaló este lunes en su despedida como entrenador del Deportivo de La Coruña que tenia confianza en que entre los jugadores y su trabajo hubieran sacado la situación del equipo "adelante" y que "lo importante" es el equipo, al que ve "capacitado" para lograr la permanencia.

"Yo confiaba en los jugadores y en mi trabajo y en que hubiéramos sacado adelante la situación. El trabajo está a medio hacer, no he podido acabarlo y seguramente el que venga lo hará bien. Confío plenamente en el proyecto del club y en los jugadores", indicó Garitano en rueda de prensa.

El Deportivo de La Coruña perdió este sábado 4-0 contra el Leganés, lo que "precipitó los acontecimientos". "No existía ultimátum. Las cosas han salido como han salido, no hay que buscarle más vueltas. El último resultado fue muy doloroso, de la manera que se produjo, con 10 jugadores y encajando 4 goles. El equipo está en puestos de permanencia y le dejamos en Primera, pero es verdad que los últimos resultados no son buenos", apuntó.

La intención del técnico contra el Leganés era "ganar", pero el partido fue "doloroso" e incrementó la "presión" hacia él. "Estas cosas pasan y lo importante no son las personas, en este caso es el Deportivo", destacó.

Garitano llegó al Deportivo esta temporada en una situación "difícil" y sabía que costaría "darle la vuelta". "Haciendo una gran temporada y con resultados le hubiera dado la vuelta y no ha podido ser así. Nos vamos sin pisar zona de descenso y con un futuro alentador para el club en muchos sentidos", detalló.

A su llegada, el preparador vasco tenía dos objetivos "claros" y sabía que la exigencia era "alta" porque el 'Depor' es un "gran" club. "Uno de los objetivos era mantener el equipo de una forma más holgada. También vine para arreglar problemas graves en el vestuario y hoy en día es profesional y funciona de una manera que no funcionaba a final del año pasado. Ahí hemos mejorado", aclaró.

Además, Garitano recordó que el Deportivo es uno de los equipos con el presupuesto "más bajo" de la categoría y cree que "seguramente" les ha faltado "un poco de suerte" y tampoco habrán "acertado en algunas cosas en un puesto que tienes que tomar decisiones constantemente", sin esconder la importancia de la marcha del "jugador más importante" que era Lucas Pérez.

"En estos casos siempre es el entrenador el que paga y yo siempre he estado a la disposición de lo que pensara el club y que era lo mejor. Si entienden que lo mejor es esto, lo acepto y ojalá vaya bien a partir de hoy", subrayó.

El técnico indicó que tiene "mucha" comunicación con el club y que este "ha hecho las cosas como hay que hacerlas, respecto a las formas". "Desde que llegué no puedo decir nada malo", admitió. "No me voy con nada malo. Ha sido todo muy normal, en estos procesos la sinceridad es lo mejor y ellos han entendido que el equipo necesitaba un revulsivo y ahora el que salgo del club soy yo", añadió.

"Al equipo anímicamente le faltaba algo de confianza, pero no quiero culpar a los jugadores. Ahora hay dos partidos importantes para el club y ahora mismo solo quería despedirse y desear la mayor de las suertes", confesó un Garitano que ve a la plantilla "capacitada" para sacar la situación adelante y mantenerse, pero que "necesita un par de resultados buenos y recuperar el tono anímico".

"Yo anímicamente estaba muy bien y he tratado de contagiarlo, pero cuando en el campo no salen las cosas a los futbolistas les cuesta un poquito más", remarcó el entrenador vizcaino que se refirió a su posible sustituto, Pepe Mel. "Si el club le ha elegido será la mejor opción. Le deseo la mayor de las suertes y si necesita alguna ayuda mía estoy a su disposición y desearle lo mejor que se va a encontrar con un buen grupo y seguro que salen las cosas bien", explicó.