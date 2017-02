Luis Enrique: "Ojalá podamos depender de Messi muchos años"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha reconocido este martes que ojalá el equipo "pueda depender" de Leo Messi durante "muchos años más", aunque también ha remarcado que su próximo duelo de LaLiga Santander ante el Sporting de Gijón será "clave" para seguir mejorando en la clasificación y no perder puntos.

"¿Si hay 'messidependencia'? Sería ingenuo pensar que no dependemos del mejor jugador del mundo, y esperamos poder hacerlo durante muchos años más, esa es nuestra intención", apuntó el técnico asturiano ante los medios en rueda de prensa.

El preparador azulgrana también admitió que de cara al duelo de este miércoles ante el Sporting, tendrán delante a un rival "peligroso". "Con la llegada de Rubi al equipo hemos podido apreciar un posicionamiento diferente tanto en ataque como en defensa. Quizás más atrevido en ataque", analizó.

"En este tramos final de temporada, los equipos de la parte baja se convierten peligrosos ya que se acaba el plazo. Es un partido clave para nosotros para seguir mejorando nuestra posición y no perder puntos", explicó, aclarando que "a nivel profesional el partido significa tres puntos". "A nivel personal soy del Sporting desde que nací y les deseo lo mejor", añadió

Sobre la victoria en el Vicente Calderón, Luis Enrique celebró su importancia. "Viendo la dificultad del rival y que era uno de los mejores de Europa, fueron tres puntos vitales. Dimos muestras de lo que buscamos, que es mejorar, y al final se pudo ver la rabia con la que se celebra una victoria lograda en los últimos minutos", se sinceró.

De cara aquel choque, en el que utilizó una defensa de tres, indicó que es un recurso que le "gustó". "Sigo en la misma tónica de no dar pistas a los rivales. Puede ser que sí o no", argumentó de cara al choque ante el Sporting.

Para este duelo, afirmó que "es posible" que Paco Alcácer pueda tener minutos para dar descanso al 'tridente' azulgrana, aunque también tiene dudas de si podrá estar Mascherano y Arda. "En principio ya se han entrenado con el grupo y los doctores nos dirán mañana si están al cien por cien", confesó.

"Pletórico, sería un adjetivo calificativo para saber como estoy", admitió Luis Enrique, que valoró que pese a que la semana pasada lograr 100 partidos en LaLiga, a los entradores se les juzga "por los resultados". "Refleja el hecho de que has podido estar tres temporada para cumplirlo y cuando acabe la campaña veremos que nota nos ponen", avisó.

Por otro lado, el entrenador culé remarcó que actualmente "hay una evolución clara" de que sus rivales les "vienen a presionar más alto". "Es mérito de los rivales y nosotros tenemos que buscar evolución. La posesión es tener un medio para conseguir un fin. Si un rival te permite tocar para generar espacios perfecto, pero si ya tienes espacios, puedes marcar con dos toques", advirtió.

"No tengo nada que contar. Ya me he pronunciado. Sabéis mi opinión y no la voy a cambiar", sentenció, sin querer entrar en la polémica de las actuaciones arbitrales.