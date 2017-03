Luis Enrique anuncia su adiós del Barça

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha anunciado este miércoles tras el triunfo sobre el Real Sporting de Gijón en el Camp Nou que dejará de ser técnico blaugrana a final de temporada, cuando habrá cumplido tres campañas completas, debido a que siente que necesita desconectar y descansar aunque se irá luchando por ganar las tres competiciones que quedan en liza.



"Aprovecho para acabar la rueda de prensa de una manera diferente. Os anuncio a todos que no seré entrenador del FC Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, muy meditada y pensada. Creo que tengo que ser fiel y justo a lo que pienso", aseguró en rueda de prensa.



Luis Enrique ya apuntó a su llegada que prefería trabajar con ciclos de tres años y así lo cumplirá, pues no renovará el contrato con un FC Barcelona con el que, de momento, ha ganado 8 de 10 títulos posibles en un palmarés excelso que podría aumentar. En lucha en LaLiga, en la final de la Copa del Rey y a días de tener que remontar en la 'Champions' el 4-0 de la ida ante el PSG.



"En esta pretemporada tuve una reunión con Albert Soler y con Robert Fernández en la que adelantaba que había posibilidad de que no renovara mi contrato. En nombre del club me tranquilizaron, me dijeron que no tuviera prisa, que esperara hasta que lo tuviera claro. El momento ha llegado, el motivo es la manera que tengo de vivir la profesión", explicó.



Y es que asegura que su trabajo es "una búsqueda incesante de buscar soluciones y mejorar al equipo". "Esto significa muy pocas horas de descanso y de desconectar. Me va a venir bien, voy a necesitar descansar, es el principal motivo. Me gustaría agradecer al club la confianza en mí en el trayecto como jugador y entrenador", expresó.



"Entrené al filial 3 años, después decidieron que fuera entrenador estos 3 años que para mí serán inolvidables. No me olvido de lo más importante; quedan 3 meses apasionantes. En una de las competiciones estamos en una situación difícil pero tenemos una oportunidad y con la ayuda de todos y si los astros se alinean podemos darle la vuelta", apuntó sobre la eliminatoria de 'Champions'.



En este sentido, añadió que luchará por ganar más títulos antes de irse. "Serán meses de dedicación plena y exclusiva, esfuerzo máximo y nada más. Al final de temporada llegará el momento de despedirme como tal", apuntó el técnico, cuya marcha se asemeja mucho a la de Pep Guardiola, quien aseguró haberse vaciado en el banquillo blaugrana, en su caso, en cuatro temporadas.





