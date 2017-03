Mel pide al equipo que "no se reserven nada"

El nuevo entrenador del Deportivo, Pepe Mel, ha indicado este miércoles en rueda de prensa que a sus jugadores les ha pedido que sean "intensos y no se reserven nada" este jueves ante el Atlético de Madrid, del que dijo que es un "terrible rival".

"El Atlético es un equipo muy bien trabajado, con una dinámica muy buena, con un conocimiento de lo que tiene que hacer tremendo, con la confianza que da estar juntos muchos años y cada futbolista que incorpora suma. Tiene un nivel económico muy alto, llega a situaciones a las que el Dépor no podría llegar y es un terrible rival", declaró en rueda de prensa.

Mel advirtió, no obstante, de que "en un partido cualquiera gana a cualquiera y ese cualquiera es el Dépor, que es un equipo muy grande".

Al conjunto coruñés le está "preparando" -dijo- para que no se venga abajo si sufre algún golpe en el partido en forma de goles en contra.

"El Atlético te puede hacer gol en cualquier jugada, de cualquier forma, pero un partido de fútbol es muy largo y el Dépor lo sabe bien, para bien y para mal. Son lecturas que ellos tienen que aprender. También quiero que el equipo esté intenso y nadie se reserve nada", declaró.

El técnico ha destacado la "receptividad" que ha encontrado en el vestuario del Deportivo, aunque es algo con lo que contaba.

"No esperaba otra cosa, yo he sido futbolista 17 años. Están con las orejitas tiesas, te intentan evaluar y yo les tengo que convencer. Es importante que vean que hacen cosas y no estoy equivocado. Hoy hemos visto al Atlético en vídeo, ellos lo conocen, pero quieren saber qué opino yo. Mañana tendremos una charla sobre nosotros mismos", apuntó.

Mel indicó a sus jugadores que "los partidos hay que competirlos" y les dejó claro que "el que busca la suerte la encuentra", que no se queden en el pasado, en lo que han hecho hasta ahora, que miren al futuro.

"Les preparo para que dejen de lamentaciones, de lamerse heridas. Lo que ha pasado es que tenemos 19 puntos. Esa es la realidad", sostuvo.

El preparador madrileño señaló que los futbolistas "tienen que conectar con el aficionado" porque eso "subirá la autoestima".

Además, reveló que en el primer entrenamiento tuvo que "frenarles en algunas acciones" por la intensidad con la que se estaban empleando.

"La disposición de todos es lo que más me ha gustado. Hablo de todos, del club. El Dépor en 48 horas me ha demostrado que es un club familiar magnífico. Eso vale oro, lo dice alguien que ha estado en muchos clubes", sentenció.