Simeone: "Los puntos que tiene el Deportivo no están relacionados con su juego"

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, aseguró hoy que los 19 puntos que tiene el Deportivo de La Coruña, rival de su equipo mañana en Riazor, no corresponden al juego que ha mostrado esta temporada.

"No están relacionados los puntos que tiene el Deportivo con el juego que ha hecho casi todos los partidos. Tanto el turco (Emre Çolak) como (Florin) Andone son jugadores complicados, difíciles, se complementan y se encuentran bien entre ellos. Intentaremos llevar el partido donde esperamos estar más cómodos", analizó el técnico rojiblanco sobre su rival de mañana.

El Deportivo estará dirigido por Pepe Mel, que ha sido fichado esta semana para sustituir a Gaizka Garitano, un aspecto que provocará que los jugadores del club coruñés tengan un extra de motivación.

"Cuando llega un entrenador el futbolista, sobre todo el que ha jugado menos, siente la posibilidad de volver a ser tenido en cuenta, la necesidad de responder. Encontraremos un equipo entusiasta, que de por sí tiene buenos futbolistas, y cuando los tiene un equipo es complicado", añadió Simeone.

Respecto a la situación anímica de su equipo tras la derrota liguera contra el Barcelona el pasado domingo (1-2), el entrenador argentino apuntó que tanto él como sus jugadores tienen que estar "equilibrados" tanto en las buenas situaciones como en las malas.

"Yo creo que los futbolistas y el entrenador siempre están de la misma manera. Si pierdes tienes la oportunidad de jugar un partido en tiempo cercano para ganar y si ganas tienes que repetir la actuación para mantener la línea. En los equipos competitivos el estado de ánimo tiene que ser equilibrado, ni muy contento por ganar y tampoco mal cuando las cosas no salen como uno desea", comentó.

Simeone también se refirió a las posibilidades de participar que puedan tener jugadores con menos peso en momentos de acumulación de encuentros, como le puede ocurrir ahora al Atlético con dos partidos de Liga en cuatro días (Deportivo mañana y Valencia, el domingo).

"Entrenamos para tener a todos a disposición de la mejor manera, siempre es más complejo para aquel que tiene menos minutos", comentó el técnico argentino, que puso como ejemplo de saber aprovechar las oportunidades al defensor francés Lucas Hernández.

"Es más valorable para aquel como Lucas, que tiene que aparecer en momentos determinados, lo hace y tiene mucho valor aquellos que, desde la dificultad, aprovechan la oportunidad que el entrenador les da para sumar situaciones para el equipo", comentó.

Respecto a aquellos jugadores que están teniendo menos oportunidades, Simeone dijo que lo que marca la diferencia en un campeonato largo es la plantilla, que permite tener "recambio si la gente responde en consecuencia". "Cuando es así, las diferencias aparecen a lo largo del año", añadió.

En este sentido, Simeone no quiso comentar la circunstancia de que el Atlético tendrá un día menos para preparar la próxima jornada que su rival del domingo, el Valencia, que jugó ayer en casa ante el Leganés.

"Hablar de temas en los que no podemos hacer nada no tiene ningún tipo de solución, así que no sirve de nada quejarse", zanjó.